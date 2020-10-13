【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】

▲ 童星Celine轉眼已經12歲升中，面上更開始出暗瘡，要去美容院做facial。

3歲入行的童星「美心妹妹」楊鎧凝（Celine），憑著美心廣告一炮而紅，其眼大大的可愛面孔，令人留下深刻印象，其後更拍劇入屋成為當紅童星。轉眼間Celine已經12歲升上中學，更開始出「青春痘」多暗瘡和酒米，現轉型做KOL的Celine，近日走訪美容院做facial針清暗瘡。

12歲的Celine近年學業為重，已減少拍戲及拍廣告，但有繼續經營社交平台做KOL。已進入青春期的Celine開始多酒米和出暗瘡，近日去到一間美容院做facial及針清暗瘡，Celine還大方展示「Before & After」的成果。

▲ Celine展示做facial前後對比相。（Celine IG圖片）

T字位多油脂分泌 針清暗瘡

從相片中可見，Celine的皮膚尚好，只是T字位較多暗瘡，美容師亦讚她膚質不錯，只是有點缺水，T字位多油脂分泌。

Celine將整個做facial過程拍攝下來，仔細影到針清暗瘡，做完之後，Celine大讚︰「做完成個人舒服晒，啲暗瘡同酒米真係消失晒！」

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小五後勤做運動增高

升中後的Celine現身高約1.5米，身形略胖，仍有一雙大眼睛。媽媽Katherine曾解釋，在女兒小五學期尾時，發現她比同齡同學矮小，便展開增高計劃，多做運動，暑假時每朝運動2小時，包括拉筋、體操、打籃球、網球、乒乓球、璧球及游泳等。

▲ Celine歷年的學生相。（Celine fb圖片）

少女情懷有心上人

青春期少女心事多，Celine早前上方紹聰的YouTube節目《約女Yama嗲》做嘉賓，透露於小學三年級時，她收過一封寫有「我鍾意你」的情信，但自認「愛情遲鈍」的她，認為對方只是跟她玩。她透露自己喜歡一名樂於助人的男同學，又教她做暑期作業。未知兩人升中後，是否已各散東西呢？

Celine未夠3歲做小model入行，其後接拍廣告爆紅，繼而轉戰TVB拍劇，曾參演劇集《愛我請留言》、《陪著你走》、《來自喵喵星的妳》，早前於《機場特警》亦有份客串。

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皮膚科醫生︰做facial治暗瘡不治本

本港皮膚科專科醫生陳厚毅不建議小朋友太早去美容院做facial，因有3個風險要注意。他解釋，青少年油脂分泌旺盛、角質層增厚而導致出暗瘡、黑頭、白頭等，做facial對治療暗瘡是治標不治本，清理後約一周，暗瘡、黑頭、白頭會再生出來。

其次是小朋友皮膚容易敏感，需留意美容院所用的產品會否致敏，尤其是患濕疹和皮膚易敏感的人士。

第三，片中有針清的過程屬「治療性」facial，清出暗瘡、白頭的位置更有傷口，增加發炎風險，處理不當或會留印或疤痕。如果家族的皮膚是易有疤痕的一類，就更加要留意。

陳醫生認為，小朋友及青少年只適宜做一些「減壓facial」，只有洗面、護膚的簡單程序，期間放鬆心情，亦有助改善膚質。而針清是「治療性」，不建議小朋友及青少年做。

至於護膚方法，陳醫生建議油脂分泌旺盛的小朋友及青少年，應有定時作息、進食清淡些，盡量少吃辛辣，並改用控油洗面膏，早晚認真各洗面一次，毋須不停洗面，因油脂仍會繼續分泌，而且會愈洗愈乾，更易引發濕疹及增加皮膚敏感機會。

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記者︰林綺玲