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【無公德心】自私爸爸尿片偷塞車底開車走　網民炮轟：最糟糕的身教

育兒經 13:39 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

這名爸爸毫無公德心，把尿片偷塞車底開車離去。

要教育下一代，父母的言傳身教非常重要，若家長其身不正，會影響孩子未來的價值觀建立。有網民在社交平台發文指，日前在馬路邊看到兩包用過的尿片，翻查閉路電視才發現，是一對年輕父母在駕車離開時，隨意丟下的，令他感到很憤怒，直斥「做這麼丟臉的事」。

有台灣網民在facebook群組「爆料公社」發帖，附上圖片和影片，照片中有兩包用過、包好的尿片被隨意棄置在馬路邊。而從影片中可見，有一對年輕夫婦抱著年幼女兒，過了馬路後回到自己的車子，媽媽帶孩子先坐進車內。

兩包尿片被丟在馬路邊。（facebook圖片）

左顧右盼偷丟尿片

爸爸隨後走到另一邊，打開後車門，從車廂取出兩包用過尿片，不斷左顧右盼，其後蹲下，鬼鬼祟祟地把尿片塞到車底的馬路，之後快速將車輛駛走。

都已經是做人父母了！也不是甚麼屁孩了，還做這麼丟臉的事！尿布能這樣丟，還會有甚麼做不出來的？

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大批網民紛紛留言，批評該對父母自私、沒水準，「最糟糕的身教，替他們的孩子感到哀傷」、「這種人都是事情做了就沒有在怕人講話，因為沒水準已是日常」、「我們都會在車上準備垃圾袋，換完就丟垃圾袋裡帶回家丟」、「帶走很難嗎」。

據台灣法例，若經舉報並查證屬實，這對父母將會被依廢棄物清理法，罰款1200至6000元台幣（約320至1600港元）。

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責任編輯：王明芳

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