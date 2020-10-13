【打風上課】8號風球蔡繼有中學部如常Zoom上網課　總校長︰在家上課很安全

▲ 8號風球下全港停課，保良局蔡繼有學校中學部如常Zoom上網課。

新冠肺疫情持續，但在疫情稍緩下，全港中小學及幼稚園已恢復面授課程。熱帶風暴「浪卡」襲港，天文台在今日（13日）上午5時40分發出8號東北烈風或暴風信號，全港學校停課，不過有自稱保良局蔡繼有學校的家長表示，該校中學部在8號風球下仍要Zoom上網課。

師生習慣新上課模式

有自稱蔡繼有學校的家長透露，在今日8號風球下學校停課，可是蔡繼有學校中學部的學生卻要如常Zoom上網課，更指出這是「新常態」。TOPick就此事向保良局蔡繼有學校總校長劉筱玲博士查詢，她表示︰

中學部自9月復課後，時間表是上午回校上課，下午回家上兩節網上課，所以今天在家照常上兩節課。

她強調今日懸掛8號風球，全校中小學都停課，學生亦不用回校。該校中學部師生已習慣上午回校上課、下午在家上網課的上課模式，即使在8號風球下師生在家上網課都很安全。

校方重視家長意見

劉博士表示在疫情下，家長與老師都贊成以這種教學模式上課，「情願在家上課，好過將來老師要趕課程」，而且亦經過開會討論才決定，並非突然實行在家上網課。

她稱暫時未有收到家長的投訴，並指出校方重視家長的意見，下周一連五日舉行家長晚會，如家長有感8號風球下如常在家上網課不合適，歡迎家長提出及討論。

私立的保良局蔡繼有學校推行國際預科文憑（IB）課程，以IB成績優異著稱，今年誕生5名44分榜眼、10名43分探花，共50位學生考獲40分以上。

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記者︰駱秀玲