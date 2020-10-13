【宣布結婚】余香凝8號風球報婚訊　Jennifer嫁圈外男友：感激上天讓我們遇上　

余香凝公布結婚！曾參演劇集《飛虎之雷霆極戰》、現年27歲的余香凝（Jennifer）昨日驚傳未婚懷孕，更將與保險才俊男友Victor趕於下月結婚。有傳媒就此向余香凝查詢，她未有承認可是亦沒有否認。今天中午，Jennifer在8號風球下公布結婚喜訊。

余香凝在facebook發布跟未婚夫照片，相中二人在陽光藍天下留影，Jennifer穿上白色婚紗，未婚夫親吻其手，相當浪漫。

【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚 未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽

▲ 余香凝於社交平台公布好消息。（余香凝IG圖片）

Jennifer留言：

感激上天讓我們遇上 即使未來充滿着未知

只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天

一起創造屬於我們的天地！❤️❤️

多謝咁多朋友傳媒祝福 全部都收到了！🥰

始終另一半同埋屋企人都係圈外人 所以希望大家留番啲空間俾我同我嘅家人

余香凝沒否認懷孕傳聞

昨晚傳出余香凝未婚懷孕的消息，有傳媒向她查詢，Jennifer竟然未有否認，並指這是私人事不作回應，令懷孕傳媒更加疑幻似真。

有指，余香凝身邊的好姊妹已得悉此喜事，日前她在社交網交發放一張托腮照，並留言：「紀錄這一刻！」本來在社交網站分享食大閘蟹的限時動態，當得知是「孕婦禁忌」後，亦已馬上刪除。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【戀情曝光】陳家樂連詩雅Outlet蜜會斷正 情不自禁手拖手Sweet到爆

余香凝曾跟陳家樂拍拖4年，2018年被拍到與保險才俊「共度春宵」後，承認與陳家樂結束3年情，男方分手後曾痛哭表現不捨，但仍未能挽留女方心意。

之後，Jennifer未有公開承認與Victor的戀情，於今年7月接受訪問時還指自己單身，並表示希望能夠在30歲前生BB。

不過，Jennifer今日發布的結婚照中，未有寫上未婚夫的名字，但相中人相信應是Victor。