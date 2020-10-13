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【吃掉前男友】感激前度陪伴捱過情緒病陰霾　林欣彤依然相信愛：會勇敢去愛

娛樂 13:37 2020/10/13

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曾患情緒病的林欣彤，感謝前度的相陪。

由莊韻澄（Xenia）及張惠雅（Regen）任主持的ViuTV全新節目《吃掉前男友》廣邀不同年齡、身份的女嘉賓前來作客，除了會以嘉賓與前度的經歷，炮製不同的「前度菜」，亦會找來女嘉賓分享跟前度男友的感情經歷，而今晚（13日）播出的一集，就找來林欣彤分享與前度的經歷。

阿Mag於2012年曾患上情緒病，當天一夜成名後，生活巨變，加上自我要求高，造成巨大壓力，經常感到焦慮。

林欣彤亮相節目《吃掉前男友》。

而她很感激當時男友於自己患上情緒病期間不離不棄，悉心照顧自己，她說：「那時候經常都失眠。他見我瞓不著就會起身陪我看卡通片，但已經是半夜5點多。他又會問我肚不肚餓，肚餓就會一路看卡通片一路食早餐。」

阿Mag續說：「她陪我走過人生中暫時最大的一個難關。」她指雖然大家沒法走到最後，但亦十分感恩曾擁有過這段關係。

於單身和戀愛作比較，Mag坦言想拍拖，她說：「雖然經歷過不好的戀愛，亦聽到身邊好多荒謬的事情，但我都想勇敢去愛。因為這樣才可找到真正愛自己的人。希望經歷不同的愛情，自己亦成長了，都可以搵到更好的另一半。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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