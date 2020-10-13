【風暴消息】浪卡是近60年來距離香港最遠的8號風球　天文台拆解為何達8號風球標準

▲ 8號風球下，有不少市民在海旁追風。（程志遠攝）

浪卡襲港，不少市民在網上討論區或者社交平台都指「無風無雨」，事實上「浪卡」距離香港很遠，最接近香港時距離440公里，是1961年以來距離香港最遠的一個8號風球。最新的風暴消息，即看：【下一頁】

究竟有何原因「浪卡」會達至8號風球的標準呢? 天文台指由於浪卡與東北季候風「共同影響」下，風力叠加、造成烈風，達到8號風球的標準，尤其是南面風勢較大。

天文台解釋本港步入秋季有東北季候風從北面吹向香港，同一時間有浪卡的東南風，有機會造成暴風或烈風。天文台高級科學主任胡宏俊指交匯的地方可以看到本地風力有增加，比起只得一個系統的風力更強。

故此凌晨近清晨時分，香港部分高地及離岸海域都開始出現烈風，例如橫欄島、長洲附近。天文台考慮到公眾安全的前提下，有需要發出8號烈風或暴風信號。

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「浪卡」也打破超強颱風「山竹」的記錄，根據資料顯示，當年「山竹」襲港，天文台於2018年9月16日凌晨發出8號東北烈風或暴風信號，其正集結在香港之東南約410公里，即是「浪卡」比「山竹」更遠。

下午一時左右，在熱帶風暴浪卡與東北季候風的共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，香港南部地區風勢較大。隨着浪卡移向香港西南方，本港的風向會逐漸由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，浪卡亦為廣東沿岸帶來狂風驟雨。

天文台再提醒市民，海會有湧浪及非常大浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，不過有救護員直斥風球下救援是半隻腳踏入鬼門關，即睇：【下一頁】

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記者 ：伍瑋瑋