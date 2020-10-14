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【糖尿病】男子頭痛無力入院抽出4道豬油血　史上首例血中油脂過多致機器卡住

醫生診症室 10:09 2020/10/14

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德國一名男子因頭痛無力、噁心而求醫，抽血檢查時竟抽出4道乳白色液體。

飲食不均，後果可以很嚴重。台灣一名醫生近日分享外國病例，德國一名男子因頭痛無力、噁心而求醫，抽血檢查時竟抽出4道乳白色液體，狀似豬油血，並因血液中的油脂過多，導致機器卡住。醫生估計與男子亂吃東西、糖尿病控制不佳及家族病史等有關。

台灣家庭醫學科醫生闕壯理，最近在網上分享2019年一個外國病例，德國一名39歲男子本身患有糖尿病，需要多種藥物控制病情。男子因出現頭痛無力、噁心、嘔吐的症狀，而到醫院急診室求診。

當護士為他抽血時，發現從血管抽出來的血都是白色，而接連抽了數管亦如此，形似凍掉的豬油。闕醫生補充，正常人的三酸甘油脂一般在150mg/dL以下，超過500mg/dL就是超標。然而經抽驗發現，該名男子血液中的三酸甘油脂竟然高達14000mg/dL，嚴重超標。

男子接受抽血檢查時竟抽出4道乳白色液體，狀似豬油血。（圖片來源：闕壯理醫生IG）

醫生其後想用血漿置換術治療，但因為男子血液中的油脂過多，導致用來濾血的儀器直接卡住，再試一次仍是卡住。

最後醫院用放血（bloodletting）方式，把血中的三酸甘油脂降低，才得以使用血漿置換術進行治療，而男子治療一段時間後亦已出院。

闕醫生稱，世界各地的醫生推測造成這個現象的原因，與男子糖尿病控制不佳、亂吃東西，又有家族性高膽固醇血症有關。但他亦不禁感嘆：

血中脂肪多到讓機器卡住，還是史上第一例。

三酸甘油脂過高可增心血管疾病風險

卓健過去曾進行一項研究，分析2.2萬名18歲至65歲港人，發現整體有47%人超重，男士體檢結果遠遜於女士，有兩成男士的三酸甘油脂超標，多於女士逾一倍。壞膽固醇超標的男士亦佔47%，較女士比例高逾14個百分點。卓健內分泌及糖尿科專科醫生利一表示，三酸甘油脂、低密度膽固醇等，長遠均致心血管疾病。

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生，曾受訪解構「牛奶血」成因。他指出，牛奶血是由於吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液中的三酸甘油脂過高，可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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