【香蕉保鮮】何基佑不解香蕉放置兩日極速熟透 地捫官網教3招延長保存時間

▲ 3種方法可以延長香蕉的保鮮期限。

香蕉買回家總是熟得太快？「超級奶爸」何基佑在社交網站上分享，香蕉買回家中兩日很快便熟透，但放置在超市的香蕉卻熟得較慢，更指蘑菇的情況也是這樣。究竟為甚麼超市的香蕉會較放置在家中的香蕉熟得慢？如何才能延長香蕉的保存期限？

何基佑10月11日在facebook上表示，香蕉放置在超市10日仍然是黃色，但買回家後放置兩日已經變為全黑色。

買開餸嘅家長，一定會明白呢種感覺。蘑菇都係同一種玩法...

何基佑提出的問題引發不少網民共鳴，更有不少網民分享自己如何延長香蕉保存期限的方法。其實，地捫官網早前在facebook專頁「Del Monte Fresh HK地捫鮮果」表示，分享3個保存香蕉的最佳方法，以致可吃到不同成熟程度的香蕉。

1. 用繩子掛起香蕉

方法：用繩子簡單綁在香蕉根部，然後掛起來。

原因：香蕉平放在檯面時，放在下面的香蕉會長時間受壓迫，此方法可減少此情況出現，有助延長香蕉保存期。

2. 每條香蕉分開放

方法：香蕉買回來後，逐條分開。

原因：香蕉的莖部連接在一起時，較熟的香蕉產生化學作用，互相影響成熟程度。把香蕉逐條分開，可以避免此情況出現，延長保存期。

3. 用保鮮紙包裹香蕉根莖部

方法：用保鮮紙包裹香蕉的根莖，可減少乙烯的產生，有助減慢香蕉成熟速度。

原因：香蕉會釋放乙烯這種氣體，乙烯愈多，香蕉的成熟速度愈快。

責任編輯：王明芳