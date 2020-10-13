【非常親子】遺體防腐師伍桂麟獲傑青殊榮　讓4歲女兒從繪本潛移默化生死觀

▲ 遺體防腐師伍桂麟幾乎每天接觸死亡，對女兒的教育亦自有一套獨門心經。

港式親子教育，向來偏重「正能量」︰如何以愛包容、怎樣讓孩子快樂成長等等已講過一萬幾千次。每天跟死亡打交道的遺體防腐師伍桂麟，去年獲得十大傑出青年殊榮，笑言已讓4歲的女兒閱讀關於死亡的繪本，「孩童的爺爺嫲嫲嫌輩如果離世，而又被他們照顧開的，如家長忌諱死亡，不特別解釋，小孩除了悲傷亦可能有鬱結。」讓孩子自然學習生死觀，作為專家伍桂麟絕對夠權威講。

▲ 從殯儀業過渡至遺體防腐師，伍桂麟(Pasu)處理過2、3千遺體，談生論死他最有資格。( 相片︰被訪者提供 )

死亡親子講呢啲

從入職的殯儀業到今天的遺體防腐師，38歲的伍桂麟 (Pasu)粗略估計已處理過二、三千名屍體，無論遺體如何支離破碎，Pasu也有本事以巧手讓身軀回復完整的狀態，撫慰死者家屬心靈。

作為遺體防腐師，怎說也是萬中無一的奇特職業，故訪問特多，因表揚他在推動「無言老師遺體捐贈計劃」上的貢獻，去年11月更獲得十大傑出青年殊榮，其感言反而更少，

Pasu說︰

當時反修例運動正酣( 同月科大男生周梓樂於將軍澳尚德停車場墮樓)，講得獎感受彷彿跟社會脫節。我做開生死教育及遺體捐贈的推廣，同時有幾頂帽，當了傑青，社會自然對你的期望會影響到年青人，但當時社會對後生一輩的看法很極端，有支持有反對，我更想保持客觀，當一個和事佬的角度，希望雙方冷靜一點。

▲ Pasu因推動無言老師遺體捐贈計劃作出的貢獻，去年曾獲十大傑出青年殊榮。 但他說11月獲此奬時正值反送中運動的高峰，「其實面對此社會動盪時刻，都難言有甚麼得獎感受。」( 相片︰被訪者提供 )

Pasu早年修讀應用藝術畢業，及後成為英國註冊遺體防腐師和專業遺體修復師。現為「香港生死學協會」創會會長、香港中文大學醫學院解剖室經理，正如他所言，幾乎每天都跟死亡打交道，他說生命價值與生死教育其實是兩回事。

講生命價值，大家都認為要活得有意思，框架很正能量，有秩序及鋪排性。 但講生死教育，正是生命有不知幾時終結，是以死亡為終點望轉頭，如此想就不一定經歷生老病死這程序，中途就會完結，多了份不確定性，但同時令我們更有探求生命的精神，而非中學生涯規劃般那麼圓滿。

▲ Pasu編著的《生死教育講呢?》及《無言老師》，都是坊問鮮有關注死亡的讀物。( 相片︰被訪者提供 )

繪本從天地循環探尋死亡

如何面對死亡，Pasu說也找了4歲的女兒當「實驗品」，自幼培養她的「生死觀」。「家中有幾十本關於死亡的繪本，大部份是翻譯的，本地的出版社多數不會出，父母見到都不想買，可能覺得沒有需要，都是外國或日本人寫的。」

Pasu說為子女灌輸生死教育，可從自然界出發︰

譬如植物會經歷春夏秋冬，春生冬謝，是天地循環，不用講死亡代表那麼黑暗。到年紀漸長，從而講昆蟲，進而講家中的寵物如果離開怎辨，而寵物已是家庭成員，一步步提升上去。

▲ 用人體結構講科普，也是Pasu為女兒推介的讀物。( 相片︰被訪者提供 )

Pasu表示，聰明的父母也不一定找些「死亡繪本」給小孩閱讀，只要慢慢滲透一些看法就可，「如書中講到同學遷居的情境，從別離之情中伸延出告別，再寓意有些時候會永遠失去。」

▲ Pasu與女兒參加生死教育活動，有環保紙棺材可以讓小朋友畫畫，讓她大展身手。( 相片︰被訪者提供 )

講解生死是Pasu的專長，因職業關係他也認識不少做社工或做兒童哀傷輔導的朋友，他覺得華人社會從沒這方法的教育，「家長可能要工作，會將照顧的責任交給爺爺嫲嫲，若他們離世前，已不允孩子去醫院探望，他們離開又不特別解釋，小孩除了有悲傷亦可能有鬱結。」

▲ 女兒以lego砌的棺材，模擬喪禮會送公仔，「從中問她有什麼人要珍惜。」( 相片︰被訪者提供 )

學校講生死教育 家人自殺開解學生心結

作為80後，站在中佬和年青之間，Pasu說正可成為溝通兩邊的橋樑，他亦常以「遺體防腐師」的身份被邀請到各學校講解生死教育，「如果搵個醫生去，學生未必好雀躍。但 請個遺體防腐師去，反而覺得好得意，覺得有鬼故聽。其實我都不介意，寧願他們有興趣追問。」

▲ 一家人參加電台節目，示範以死亡為題材的繪本，看小孩會用甚麼角度對待。( 相片︰被訪者提供 )

他說被校方邀請的，多少有「額外任務」，「譬如教學生不要玩碟仙銀仙之類，因為老師角色不太適合講這些，況且老師只可以反對，不能解釋為何不能玩。讓他們有獵奇窺秘感，日後與朋友吹水，覺得好威便更起勁。」

身為基督徒，Pasu說相信有靈體的存在亦曾「感覺」到與它相遇，但他多番強調不是在工作的場所碰到。「其實學生玩得碟仙，都是好奇或想撞鬼，或想要些奇特的遭遇。但我們與『它們』不是在同一空間，有些人發射器太勁才會碰到鬼魂。中國人說時運低會撞到，也要夾信號，其實疑心生暗鬼，也可令你有錯覺碰到。」

▲ 生死教育的親子活動，叫小孩用木盒當棺木，「如果動物或寵物過身該如何準備喪禮，如何送別，也是特別的一課。」( 相片︰被訪者提供 )

事實上，在學校講遺體器官捐贈的講座，Pasu說偶爾也會真的幫到學生。「好似有次講完後，有同學留下，說屋企有人自殺，結果我和他聊了一會，他有個心結未解除，老師又難處理，因為覺得我會明白，會幫到他。」

▲ 前年Pasu的爺爺過身，「他要求做簡單點的，儀式沒去殯儀館，只在醫院進行，我挑了一副印象派畫作做紙棺材，為他送別。」( 相片︰被訪者提供 )

《禮儀師之奏鳴曲》 殯儀業可以有人性

處理遺體時，Pasu說理性感性兼備，「要分得開，兩個角度同出發點都要有。太理性，在家屬面前會顯得好冰冷，但太有人情味，或太悲天憫人，又不能埋身地處理遺體。應該有條界線，始終是受託處理的人，情緒不能太被牽動，否則有程序會做錯，人冷靜才能看得透徹。」

▲ Pasu也不介意瞓棺材，為女兒預先示範死亡到來之日。( 相片︰被訪者提供 )

關係死亡的電影，最聞名自是12年前日本的《禮儀師之奏鳴曲》，那時Pasu已入行做殯儀業，並以接觸行業黑暗的一面。「行內會趁親人離世，心情哀痛時胡亂開價，其實不道德。但這戲改變了殯儀業的看法，對此行業認同感高了，原來關於死亡的從業員都可以咁有人性。」

撰文︰馮柏偉