【藝人轉型】歐倩怡曾全戒澱粉日減1磅致心律不正　Cindy苦讀當上營養師：勿盲信減肥偏方

▲ 藝人歐倩怡苦讀轉型當上營養師,助己助人。

藝人歐倩怡(Cindy)剛完成香港大學專業進修學院營養學學士學位,再下一城向碩士課程進發。原來她對營養學心繫已久,身體力行實踐夢想,她說除了愛讀書外,讀營養學學以致用,也是助人助己。

當Cindy 2004年拍完在TVB最後一齣劇集《女人唔易做》後萌生一個想法:她熱愛烹飪,出過兩本烹飪書,一本是蛋糕食譜、一本是家常小菜食譜。「我在想:或可多給一些信息予人:蛋糕很美味,我也喜歡,但不能常吃,有些人亦因為健康問題與這些甜食無緣。」適逢那段時間她返教會,見牧師身形都較圓潤,教友聚會不時在飯枱上,在一次崇拜中她忽發奇想。

「教會需要有營養師,對教友有助益;有時教會都需服侍基層,有營養師從旁協助不是更好嗎?因為營養師一次諮詢都幾昂貴,非人人負擔得到。當我生活可以時,為部分基層人士提供免費營養諮詢。」

▲ Cindy在十幾年前已有計劃讀營養學,並翻閱一些營養的書籍,如今目標達成且學有所成,完成了營養學學士學位。(黃建輝攝)

想法付諸行動,十多前Cindy修讀高級文憑,後因懷孕不想太大壓力而停止,近兩年再重拾舊夢,再栽進營養學的懷抱。

最難和最愛的科目

讀營養學過程中,她覺得最難應付是生物化學,愈怕愈避不了,因每一學期都有這課程,由基礎讀到進階。「我以為營養不是讀維他命A、B、C、D、飲食對策之類嗎?原來是要讀到好深入,吃進肚子裏由哪些酵素酶來分解,當中涉及多個過程,很多的酵素酶要記……我是讀到頭痛的,臨考試前更嚴重。」

她最如魚得水也最愛的部分是臨床營養(Clinical nutrition),她來自醫護世家,在家庭聚會中或多或少聽到一些醫護常識。「如糖尿病人該怎麼飲食、最新的糖尿藥物,因服用藥物與飲食需互相配合,否則有機會令糖尿病人血糖控制失衡,所以一些新藥物推出,我都需要認識。」

▲ 她進修營養學期間要全家人配合,一家人都全力支持她。(被訪者提供)

曾做「影子跟讀」了解工作

由上星期開始,她報讀的體育及運動營養學碩士讀課程(Master of Science in Sport and Exercise Nutrition)開課,期待的實習機會,估計將在12月或出年1月有機會在NGO的機構實習。事實上,在上一個課程時,她已跟隨一名資深註冊營養師做「影子跟讀」(Shadowing),在一天內跟隨她了解工作性質,疫情前她們到過老人院、看排板,見長期在老人院需臥床的長者長有壓瘡深至見骨、傷口大到如手掌般大,十分嚴重。「我是有些心理準備,因家人是醫護人員,有機會在診所出入,病人的病容及傷口見過不少。」

想起營養師不少人聯想到減肥兩字,她說在營養學的領域上,減肥只是基礎,有很多準則已是既定,如可計算出攝取多少卡路里,每日減少多少食量可減少若干磅數,世衛有一個標準,是每星期不建議減多過兩磅,減得太快會有礙健康,長遠亦未必能持續。

減肥於香港人來說永遠是熱門話題,有不同時興的減肥方法。我讀營養學後,便不會盲目誤信網上的減肥方法,自己會分析哪些孰真孰假、有何風險,對甚麼人可行甚麼人不可行,對我個人而言已是有得益,也十分貼身。

▲ 她熱愛運動,常到健身室操練,務求令身體更健康。(歐倩怡Facebook)

▲ 家居日常運動(取自ig)

因減貪快致心律不正



減肥要講求整體,不能一味求減磅數,否則影響了健康。她舉自己的真實例子:3年前因接拍了一個電視節目,之前適逢過農曆年,蘿蔔糕整底整底吃當午餐,人自不然胖了。她為上鏡好看速速減肥,便一刀切戒吃所有碳水化合物。「全戒澱粉質後,快到一天可減掉1磅,但換來的是令我有少許心律不正,醫生也說可能與我減肥過急所致。現在讀了營養學便知,一天減1磅,最初減去的根本是水份,人是又乾又削。這樣食法,雖然體重輕到100磅以下,但根本不能持之以恒。」

心律不正出現後,她逐漸攝取碳水化合物,明白這是人類的基本力量來源,細胞會因減少了反更貯存多些,一食回快速反彈,足足重多了20磅,比之前更胖。事過境遷,Cindy一直引以為鑑警惕自己,不能用這些方法。「有這經歷都好,現在人家問我減肥法,我可把親身經歷分享。」

讀過營養學後,她悟出一套心得:正常健康的人均衡飲食,有運動,少食多餐、控制飲酒量,要維持平穩的血糖水平,不會製造過多脂肪,便能逐漸減重。一下子大減食量,減得急速,皮膚會鬆弛,像吹脹的氣球突然漏氣。

「一定會吃米飯,否則不會感到飽足感,而且覺得吃飯人較精神飽滿,沒那麼忟憎。肉類多選瘦肉部位,紅肉類食物包括牛肉、羊肉及豬肉,一星期不多於500克,對腸道及心血管健康都有裨益。如用膳後感覺不夠飽,那餐可以多吃蔬菜,但每餐最少食半碗或以上煮熟的蔬菜,沙律菜則要一碗。每日食兩份水果。以上都是世衛的飲食指引,我盡量跟隨。」

且看營養師歐倩怡平日吃些甚麼:

子女飲食:嚴禁不如教導

身為專業人士,對子女的飲食會否特別嚴謹?「沒一樣食物是絕對有害,視乎頻率與分量。汽水、薯片會有限度讓他們吃,勝過甚麼也強行禁制,返到學校,眼見同學們都可以吃可以飲,自然會恨得心癢,或會問同學請吃。我採取的方法反是告訴子女哪些是高脂肪、高鈉,只宜淺嘗;多飲汽水也有礙鈣質吸收,教育他們,有用過嚴厲禁止。」

Cindy的專業知識,也感染了家人和朋友,飲食習變得健康,但她強調,這需要當時人毅力去堅持之餘,家人和環境的配合亦重要。「人們諮詢營養師減肥,一星期會面一次,飲食分量有清晰指引,再滙報整個星期內吃過甚麼,以及加上運動,有旁人的支持和鼓勵,方能成功。明知你減肥,家人還在吃肥豬肉,周遭的人影響也很大。」

▲ Cindy 2005年曾出蛋糕食譜,一早埋下對飲食興趣的種子。(周美好攝)

Cindy現在到超巿,看食物標籤已成習慣。「我這種年紀有需要補鈣,未雨綢繆。如我常飲高鈣豆奶,有甜味當然好飲,但會比較無糖的卡路里會低些,又樂於嘗試米奶、杏仁奶、燕麥奶,製造商為產品更美味,或多或少添加了糖份,我會逐樣奶類產品比較,揀甜的開心些,或卡路里低些那種。有時侯,或者將低糖及無糖的混合來飲。」如果你在超巿遇見她,拿著東西在盤算,歐營養師或正在「專業上身」呢!

化粧及髮型:Gloria@Willmakeup

場地提供:香港沙田萬怡酒店

記者:周美好