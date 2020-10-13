【藝人轉型】歐倩怡曾全戒澱粉日減1磅致心律不正　Cindy苦讀當上營養師：勿盲信減肥偏方

▲ 藝人歐倩怡苦讀轉型當上營養師，助己助人。

藝人歐倩怡（Cindy）剛完成香港大學專業進修學院營養學學士學位，再下一城向碩士課程進發。原來她對營養學心繫已久，身體力行實踐夢想，她說除了愛讀書外，讀營養學學以致用，也是助人助己。

當Cindy 2004年拍完在TVB最後一齣劇集《女人唔易做》後萌生一個想法：她熱愛烹飪，出過兩本烹飪書，一本是蛋糕食譜、一本是家常小菜食譜。「我在想：或可多給一些信息予人：蛋糕很美味，我也喜歡，但不能常吃，有些人亦因為健康問題與這些甜食無緣。」適逢那段時間她返教會，見牧師身形都較圓潤，教友聚會不時在飯枱上，在一次崇拜中她忽發奇想。

「教會需要有營養師，對教友有助益；有時教會都需服侍基層，有營養師從旁協助不是更好嗎？因為營養師一次諮詢都幾昂貴，非人人負擔得到。當我生活可以時，為部分基層人士提供免費營養諮詢。」

▲ Cindy在十幾年前已有計劃讀營養學，並翻閱一些營養的書籍，如今目標達成且學有所成，完成了營養學學士學位。（黃建輝攝）

想法付諸行動，十多前Cindy修讀高級文憑，後因懷孕不想太大壓力而停止，近兩年再重拾舊夢，再栽進營養學的懷抱。

最難和最愛的科目

讀營養學過程中，她覺得最難應付是生物化學，愈怕愈避不了，因每一學期都有這課程，由基礎讀到進階。「我以為營養不是讀維他命A、B、C、D、飲食對策之類嗎？原來是要讀到好深入，吃進肚子裏由哪些酵素酶來分解，當中涉及多個過程，很多的酵素酶要記……我是讀到頭痛的，臨考試前更嚴重。」

她最如魚得水也最愛的部分是臨床營養（Clinical nutrition），她來自醫護世家，在家庭聚會中或多或少聽到一些醫護常識。「如糖尿病人該怎麼飲食、最新的糖尿藥物，因服用藥物與飲食需互相配合，否則有機會令糖尿病人血糖控制失衡，所以一些新藥物推出，我都需要認識。」

▲ 她進修營養學期間要全家人配合，一家人都全力支持她。（被訪者提供）

曾做「影子跟讀」了解工作

由上星期開始，她報讀的體育及運動營養學碩士讀課程（Master of Science in Sport and Exercise Nutrition）開課，期待的實習機會，估計將在12月或出年1月有機會在NGO的機構實習。事實上，在上一個課程時，她已跟隨一名資深註冊營養師做「影子跟讀」（Shadowing），在一天內跟隨她了解工作性質，疫情前她們到過老人院、看排板，見長期在老人院需臥床的長者長有壓瘡深至見骨、傷口大到如手掌般大，十分嚴重。「我是有些心理準備，因家人是醫護人員，有機會在診所出入，病人的病容及傷口見過不少。」

想起營養師不少人聯想到減肥兩字，她說在營養學的領域上，減肥只是基礎，有很多準則已是既定，如可計算出攝取多少卡路里，每日減少多少食量可減少若干磅數，世衛有一個標準，是每星期不建議減多過兩磅，減得太快會有礙健康，長遠亦未必能持續。

減肥於香港人來說永遠是熱門話題，有不同時興的減肥方法。我讀營養學後，便不會盲目誤信網上的減肥方法，自己會分析哪些孰真孰假、有何風險，對甚麼人可行甚麼人不可行，對我個人而言已是有得益，也十分貼身。

▲ 她熱愛運動，常到健身室操練，務求令身體更健康。（歐倩怡Facebook）

▲ 家居日常運動（取自ig）

因減貪快致心律不正



減肥要講求整體，不能一味求減磅數，否則影響了健康。她舉自己的真實例子：3年前因接拍了一個電視節目，之前適逢過農曆年，蘿蔔糕整底整底吃當午餐，人自不然胖了。她為上鏡好看速速減肥，便一刀切戒吃所有碳水化合物。「全戒澱粉質後，快到一天可減掉1磅，但換來的是令我有少許心律不正，醫生也說可能與我減肥過急所致。現在讀了營養學便知，一天減1磅，最初減去的根本是水份，人是又乾又削。這樣食法，雖然體重輕到100磅以下，但根本不能持之以恒。」

心律不正出現後，她逐漸攝取碳水化合物，明白這是人類的基本力量來源，細胞會因減少了反更貯存多些，一食回快速反彈，足足重多了20磅，比之前更胖。事過境遷，Cindy一直引以為鑑警惕自己，不能用這些方法。「有這經歷都好，現在人家問我減肥法，我可把親身經歷分享。」

讀過營養學後，她悟出一套心得：正常健康的人均衡飲食，有運動，少食多餐、控制飲酒量，要維持平穩的血糖水平，不會製造過多脂肪，便能逐漸減重。一下子大減食量，減得急速，皮膚會鬆弛，像吹脹的氣球突然漏氣。

「一定會吃米飯，否則不會感到飽足感，而且覺得吃飯人較精神飽滿，沒那麼忟憎。肉類多選瘦肉部位，紅肉類食物包括牛肉、羊肉及豬肉，一星期不多於500克，對腸道及心血管健康都有裨益。如用膳後感覺不夠飽，那餐可以多吃蔬菜，但每餐最少食半碗或以上煮熟的蔬菜，沙律菜則要一碗。每日食兩份水果。以上都是世衛的飲食指引，我盡量跟隨。」

且看營養師歐倩怡平日吃些甚麼：

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子女飲食：嚴禁不如教導

身為專業人士，對子女的飲食會否特別嚴謹？「沒一樣食物是絕對有害，視乎頻率與分量。汽水、薯片會有限度讓他們吃，勝過甚麼也強行禁制，返到學校，眼見同學們都可以吃可以飲，自然會恨得心癢，或會問同學請吃。我採取的方法反是告訴子女哪些是高脂肪、高鈉，只宜淺嘗；多飲汽水也有礙鈣質吸收，教育他們，有用過嚴厲禁止。」

Cindy的專業知識，也感染了家人和朋友，飲食習變得健康，但她強調，這需要當時人毅力去堅持之餘，家人和環境的配合亦重要。「人們諮詢營養師減肥，一星期會面一次，飲食分量有清晰指引，再滙報整個星期內吃過甚麼，以及加上運動，有旁人的支持和鼓勵，方能成功。明知你減肥，家人還在吃肥豬肉，周遭的人影響也很大。」

▲ Cindy 2005年曾出蛋糕食譜，一早埋下對飲食興趣的種子。（周美好攝）

Cindy現在到超巿，看食物標籤已成習慣。「我這種年紀有需要補鈣，未雨綢繆。如我常飲高鈣豆奶，有甜味當然好飲，但會比較無糖的卡路里會低些，又樂於嘗試米奶、杏仁奶、燕麥奶，製造商為產品更美味，或多或少添加了糖份，我會逐樣奶類產品比較，揀甜的開心些，或卡路里低些那種。有時侯，或者將低糖及無糖的混合來飲。」如果你在超巿遇見她，拿著東西在盤算，歐營養師或正在「專業上身」呢！

化粧及髮型：Gloria@Willmakeup

場地提供：香港沙田萬怡酒店

記者：周美好