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【告別失眠】失眠要數綿羊？營養師教補充營養助入睡：淺眠多夢宜吃奇異果

保健美顏 10:08 2020/10/14

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

失眠或因身體缺乏某種營養素

失眠就只能數綿羊？Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）在其facebook專頁指出，失眠或因身體缺乏某種營養素。因應4種不同的失眠類型，她教大家進食合適的食物，以補充所需的營養素，改善睡眠質素。

Hayley指，想好好睡眠，要記住以下幾點：

  • 避免攝取過量咖啡因
  • 睡前避免做劇烈運動
  • 睡前避免多飲水
  • 睡前不使用手機
  • 多吃含豐富「色氨酸」的食物

「色氨酸」進入大腦後會轉化為「血清素」、「褪黑色素」。

  • 血消素的作用：有助學習記憶、控制情緒、調節生理時鐘；提升對壓力的耐受程度；改善睡眠品質；加強認知功能；增加食慾或飢餓感。
  • 褪黑色素的作用：在夜晚/黑暗狀況下，血清素會轉化為褪黑色素，有助入眠，是一個良性循環。

改善方法

Hayley列出4類失眠人士需要補充的營養素：

1.淺眠多夢型

  • 補充鉀質
  • 食物例子：牛油果、奇異果、西芹、燕麥

2.入睡困難型

  • 補充鎂質、鈣質
  • 食物例子：黑芝麻、腰果、深綠蔬菜、香蕉

3.晚睡早起型

  • 補充維他命B、色胺酸
  • 食物例子：深綠蔬菜、肝臟、雞蛋、堅果

4.不能入睡型

  • 補充維他命D
  • 食物例子：牛奶、菇類、三文魚、雞蛋

內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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