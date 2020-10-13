虛擬銀行開戶便捷 不設最低存款額輕鬆收息

今年不少虛擬銀行陸續開業，在9月底開業的平安壹賬通銀行（PAOB）正是一例，提供了個人及中小企適用的銀行服務。由於虛擬銀行不設實體分行，採用數碼化運作，能夠有效節省成本，為客戶提供快捷、簡易的理財服務。

隨時手機開戶 迎新優惠無門檻

不少銀行會不定時推出開戶迎新優惠，但往往設有最低存款金額，部分更會鼓勵客戶進行投資以賺取更多獎賞，少花幾分功夫便會錯失開戶優惠。而PAOB在開戶迎新優惠方面勝在簡單，即日至10月31日前成功開立全新的PAOB儲蓄帳戶，無任何門檻就可以輕鬆賺取288港元現金回贈（受條款及細則約束）。

相較於傳統銀行開戶，PAOB在開戶流程方面非常簡單，只需要一部手機以及一張香港身份證就可以在任何時間任何地點進行開戶。只要下載PAOB手機應用程式，完成以下5個步驟，經審批後即成功開戶：

1輸入及驗證手機號碼

2設定用戶名稱及登入密碼

3以手機為香港身份證拍攝3張不同角度的照片

4根據指示自拍

5填寫地址等個人資料

▲ 一部手機、一張身份證，再加5個簡單步驟，輕鬆開戶，兼賺港幣288元回贈。

活期利息1% 跑贏傳統銀行

回顧今年不少傳統銀行在公布業績時反映息差受壓，紛紛減息。在通縮環境下，小市民辛苦掙回來的薪金可以如何保值？傳統銀行定期存款年利率下跌，活期息更加低至0.001%，將錢放在銀行，幾乎只能起保管資金的作用，更甚者，如未能達到有關的最低存款要求，還要倒蝕手續費。

然而虛擬銀行的出現，推動了普惠金融。PAOB因為數碼化運作降低了成本，所以可以提供一個不錯的息率的同時，亦不設最低存款限額、豁免帳戶管理費、沒有隱藏費用。PAOB為100萬港元或以下的活期帳戶提供1%存款年利率，屬虛擬銀行同業中的數一數二，亦跑贏大部分傳統銀行。將資金存放在PAOB，每日可以輕鬆賺利息之餘，也不需要擔心被綁死資金。

▲ PAOB為100萬港元或以下的活期帳戶提供1%存款年利率。

PAOB作為香港金融管理局發牌的虛擬銀行，同樣參加了存款保障計劃，最高可獲50萬港元保障。在使用上，PAOB亦貫徹了開戶的方便，用戶可以經由轉數快（FPS）在7日24小時任何時間隨時轉帳及收款，非常方便。

如果你對具備以上優點的PAOB感興趣，可按此查閱更多。

（資料由客戶提供）

