【新冠肺炎】本港新增8宗確診個案　2宗源頭不明病例

▲ 有確診者曾到訪中環lFC Apple Store。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情未止，本港今日（13日）新增8宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，4宗是本地個案，其中2宗與本地個案有流行病學關連，2宗為源頭不明；累計病例5202宗，包括一宗疑似個案。由於受8號風球影響，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

兩宗不明源頭個案，分別居於將軍澳天晉第8座和牛頭角碧麗苑A座，詳情即看：【下一頁】

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政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，冬天的病毒傳播會較夏天更嚴重，加上身體免疫系統會較容易受炎症影響，或會有逾萬人感染，建議當局強制所有病徵人士均要接受測試，盡快找出患者，詳情即看【下一頁】

另外，消息指，4人限聚令、食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」、強制戴口罩等多項防疫措施維持不變，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙