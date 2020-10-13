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【新冠肺炎】今增4宗輸入個案 有患者住九龍海逸君綽及灣仔帝盛酒店

社會 16:16 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

今日新增4宗輸入個案，全部未有病徵。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情未止，本港今日（13日）新增8宗確診個案，其中有4宗為輸入個案。由於受8號風球影響，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

另外，今日有新增4宗本地個案，有其中2宗源頭不明，有確診者曾訪中環IFC蘋果旗艦店，詳情即看：【下一頁】

今日新增4宗輸入個案，全部未有病徵，個案詳情如下：

  • 第5196宗：31歲男子，由法國抵港
  • 第5197宗：38歲男子，由德國抵港，入住九龍海逸君綽酒店
  • 第5498宗：39歲女子，由菲律賓抵港，入住荃灣香港遠東酒酒店
  • 第5202宗：2歲男童，由印度抵港，入住灣仔帝盛酒店

本港至今累計錄得5202宗新冠肺炎確診個案，包括5201宗確診個案及一宗疑似個案。衞生防護中心發言人稱，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：洪芷晴

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