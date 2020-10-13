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【幼稚園收費】36間幼稚園報名費獲准超$40上限　香港學堂國際學校報名費全港最貴$2,800【內附名單】

教育 16:12 2020/10/13

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本港36間幼稚園報名費獲准超上限，介乎$50至$2,800不等。

許多家長為子女報考多間心儀幼稚園，待子女成功獲取錄再作選擇，大多數幼稚園包括參加免費幼稚園教育計劃的學校，報名費上限是$40，如報名多間幼稚園，所需的報名費不算多。不過，有些學校會申請收取更多報名費，最新資料是有36間幼稚園報名費獲准超上限，介乎$50至$2,800不等，家長不妨留意一下。

2020/21幼稚園概覽

教育局昨日（12日）發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年」（下稱「幼稚園概覽」）網上版，提供全港約1,050所幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料。當中除學費、雜費外，有幼稚園的報名費及註冊費亦不菲。

根據教育局通告，所有參加免費優質幼稚園教育計劃的幼稚園，不可收取高於核准上限的40元報名費。其他幼稚園如欲收取高於$40報名費，按照《 教育規例 》，須事先徵得教育局批准提交申請。教育局表示，有36間幼稚園獲批准收取超出核准上限報名費。

查看幼稚園概覽，加收報名費的36間幼稚園中，報名費介乎50至$2,800。當中有不少屬國際學校，報名費甚至超出2千元。例如西貢區的香港學堂國際學校報名費$2,800是全港最貴，其次是港灣學校報名費為 $2,500，加拿大國際學校報名費是$2,350，而法國國際學校（Lyc'ee Francais International)及新加坡國際學校的報名費同樣是$2,200。

另外，有一些報名費增收的費用相對少，如黃大仙區的德望小學暨幼稚園報名費為$50，比上限多出$10；又如九龍城區的金巴倫英文幼稚園報名費是$90。

部分幼稚園報名費一覽

地區 學校名稱 報名費
中西區 弘立幼稚園 $1,000
中西區 港灣學校 $2,500
港島東區 蘇浙小學校 $500 (國際班)
離島區 英基國際幼稚園（東涌） $500
南區 加拿大國際學校 $2,350
南區 新加坡國際學校 $2,200
灣仔區 英基國際幼稚園（曉新） $500
灣仔區 保良局建造商會學校 $800
灣仔區 哈羅香港國際學校 $1,500
屯門區 法國國際學校 $2,200
沙田區 英基國際幼稚園（烏溪沙） $500
沙田區 基督教國際學校－幼稚園 $1,000
九龍城區 金巴倫英文幼稚園 $90
九龍城區 香港澳洲國際學校 $1,500
西貢區 香港學堂國際學校 $2,800
黃大仙區 德望小學暨幼稚園 $50
油尖旺區 凱莉山國際幼稚園 $1,500

註︰以上資料最終以相關學校為準

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責任編輯：顏紫燕

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