【幼稚園收費】36間幼稚園報名費獲准超$40上限 香港學堂國際學校報名費全港最貴$2,800【內附名單】
許多家長為子女報考多間心儀幼稚園，待子女成功獲取錄再作選擇，大多數幼稚園包括參加免費幼稚園教育計劃的學校，報名費上限是$40，如報名多間幼稚園，所需的報名費不算多。不過，有些學校會申請收取更多報名費，最新資料是有36間幼稚園報名費獲准超上限，介乎$50至$2,800不等，家長不妨留意一下。
2020/21幼稚園概覽
教育局昨日（12日）發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年」（下稱「幼稚園概覽」）網上版，提供全港約1,050所幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料。當中除學費、雜費外，有幼稚園的報名費及註冊費亦不菲。
根據教育局通告，所有參加免費優質幼稚園教育計劃的幼稚園，不可收取高於核准上限的40元報名費。其他幼稚園如欲收取高於$40報名費，按照《 教育規例 》，須事先徵得教育局批准提交申請。教育局表示，有36間幼稚園獲批准收取超出核准上限報名費。
查看幼稚園概覽，加收報名費的36間幼稚園中，報名費介乎50至$2,800。當中有不少屬國際學校，報名費甚至超出2千元。例如西貢區的香港學堂國際學校報名費$2,800是全港最貴，其次是港灣學校報名費為 $2,500，加拿大國際學校報名費是$2,350，而法國國際學校（Lyc'ee Francais International)及新加坡國際學校的報名費同樣是$2,200。
另外，有一些報名費增收的費用相對少，如黃大仙區的德望小學暨幼稚園報名費為$50，比上限多出$10；又如九龍城區的金巴倫英文幼稚園報名費是$90。
部分幼稚園報名費一覽
|地區
|學校名稱
|報名費
|中西區
|弘立幼稚園
|$1,000
|中西區
|港灣學校
|$2,500
|港島東區
|蘇浙小學校
|$500 (國際班)
|離島區
|英基國際幼稚園（東涌）
|$500
|南區
|加拿大國際學校
|$2,350
|南區
|新加坡國際學校
|$2,200
|灣仔區
|英基國際幼稚園（曉新）
|$500
|灣仔區
|保良局建造商會學校
|$800
|灣仔區
|哈羅香港國際學校
|$1,500
|屯門區
|法國國際學校
|$2,200
|沙田區
|英基國際幼稚園（烏溪沙）
|$500
|沙田區
|基督教國際學校－幼稚園
|$1,000
|九龍城區
|金巴倫英文幼稚園
|$90
|九龍城區
|香港澳洲國際學校
|$1,500
|西貢區
|香港學堂國際學校
|$2,800
|黃大仙區
|德望小學暨幼稚園
|$50
|油尖旺區
|凱莉山國際幼稚園
|$1,500
註︰以上資料最終以相關學校為準
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責任編輯：顏紫燕