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【新冠肺炎】源頭不明個案分別居將軍澳天晉、牛頭角碧麗苑　48歲男患者於太古城中心工作

社會 16:04 2020/10/13

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本港今日（13日）新增8宗確診個案，包括4宗輸入個案、4宗本地個案。

新冠肺炎疫情仍反覆，本港今日（13日）新增8宗確診個案，包括4宗輸入個案、4宗本地個案，當中有2宗源頭不明個案，不過受「浪卡」8號風球影響，衞生署衞生防護中心今不設疫情記者會。至今本港個案累計5202宗（包括5201宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增源頭不明個案詳情如下：

  • 第5195宗：68歲退休男，居將軍澳天晉第8座；他於十月五日開始發燒，同日及十月八日向一名私家醫生求診，十月十一日到將軍澳醫院急症室求醫並留院接受治療
  • 第5199宗：48歲男，居牛頭角碧麗苑A座；他於十月十日開始發燒，並於十月十一日到基督教聯合醫院急症室求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。病人於太古城中心一期工作，最後一日上班日期為十月九日；據了解，患者從事文職工作

太古城中心辦事處表示，至今並未接獲任何租戶、或衛生署通知有關個案，正向相關部門查詢了解詳情。

今新增與早前個案相關的病例詳情如下：

  • 第5200宗：32歲男，十月六日發病，居將軍澳天晉第8座，據了解，患者與第5195宗個案有流行病學關連
  • 第5201宗：33歲男，居荃灣友聯大廈

本港昨日（12日）新增11宗確診個案，當中包括6宗輸入個案，4宗與之前個案相關，另有一宗源頭不明。

另外，消息指，4人限聚令、食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」、強制戴口罩等多項防疫措施維持不變，詳情即看：【下一頁】

最新風暴消息，即看【下一頁】

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記者：鄧凱文

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