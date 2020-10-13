【疫苗進展】強生疫苗試驗者染「未能解釋疾病」 美國專家：大型試驗不良反應屬正常

▲ 美國藥廠強生公司表示，其新冠肺炎疫苗臨床檢測有一名研究參與者出現無法解釋的疾病，公司已暫時停止進行所有武漢肺炎疫苗試驗。(資料圖片)

全球疫情未止，各國都期待疫苗盡快面世，不過繼阿斯利康和牛津大學疫苗共同研發的疫苗有阻滯後，新冠肺炎疫苗研發再傳出不利消息。美國藥廠強生公司（Johnson & Johnson）證實，有參與者接種疫苗後，出現「未能解釋疾病」，公司已暫停所有肺炎疫苗試驗，以保障參與者的安全。強生指出，公司的獨立委員會及臨床醫生正檢查和評估參與者的情況。

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強生發聲明表示，在研發過程中出現「不良事件」，如參與者染病、事故，甚至更嚴重的事件，是任何臨床研究，尤其大型研究，意料之內的事。嚴重不良事件（serious adverse events）在臨床試驗中並不少見，在大型試驗中，可合理地預計嚴重不良事件增加。強生未提供該不明疾病的詳細，強調尊重病人私隱，在獲得更多醫學訊息前，不會透露更細節。

強生招募了6萬名志願者試驗進行測試，稱公司在展開臨床試驗前，已制定了安全指引，確保出現與疫苗或藥物相關的意外或嚴重不良事件，將暫停該研究，以保障參與者的安全；決定是否恢復試驗前，將檢視所有醫學訊息。

華府8月決定，一旦強生的疫苗面世，將斥資10億美元購入1億劑疫苗。歐盟日前亦與強生簽約預購合約，訂購2億劑疫苗。強生計劃在2021年生產10億劑疫苗。

再有疫苗出現不利消息，美國布朗大學公共衛生學院（Brown University School of Public Health）院長賈阿（Ashish Jha）指出，強生決定暫停試驗不會引起即時憂慮，反指「這是完全可以預計的」。

賈阿提醒公眾試圖在政治時限內（即11月3日的美國大選前），完成審批程序是「多麼荒謬的事」。他續指，希望疫苗是安全的，因此必須讓這個試驗過程發揮作用，而這個過程需要一段時間。他認為，強生叫停試驗的決定負責任，而且令人放心。

早前，阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學並同研發的疫苗試驗亦遇到類似阻滯。一名試驗參與者患病後，藥廠暫停疫苗測試。目前已在多個國家和地區恢復試驗，但不包括美國，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：洪芷晴