【新冠肺炎】有確診者曾訪中環IFC蘋果旗艦店　今明兩日關閉

▲ 消息指本港新增確診個案中包括2宗不明源頭感染。

新冠肺炎疫情仍反覆，消息指，本港今（13日）新增9宗確診個案，當中包括2宗源頭不明個案；據了解有確診者曾到過位於中環國際金融中心商場的蘋果旗艦店，該店今明兩日須暫時關閉。有關患者的資料，TOPick正向衞生防護中心了解。

根據蘋果公司網頁顯示，位於中環國際金融中心商場的分店於今日及明日均會暫時關閉，至後日早上恢復營業。而其他分店則顯示今日暫時關閉，明日照常營業。

蘋果公司回應傳媒查詢時表示出於謹慎考慮，以及按照衞生防護中心指引，暫時關閉IFC商店，期待在不久後重新開業。

本港昨日（12日）新增11宗確診個案，當中包括6宗輸入個案，4宗與之前個案相關，另有一宗源頭不明。

另外，消息指，4人限聚令、食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」、強制戴口罩等多項防疫措施維持不變，詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文