  • 25°C
香港時間 : 20201013日 (週二) 15:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】有確診者曾訪中環IFC蘋果旗艦店　今明兩日關閉

社會 14:55 2020/10/13

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

消息指本港新增確診個案中包括2宗不明源頭感染。

新冠肺炎疫情仍反覆，消息指，本港今（13日）新增9宗確診個案，當中包括2宗源頭不明個案；據了解有確診者曾到過位於中環國際金融中心商場的蘋果旗艦店，該店今明兩日須暫時關閉。有關患者的資料，TOPick正向衞生防護中心了解。

根據蘋果公司網頁顯示，位於中環國際金融中心商場的分店於今日及明日均會暫時關閉，至後日早上恢復營業。而其他分店則顯示今日暫時關閉，明日照常營業。

蘋果公司回應傳媒查詢時表示出於謹慎考慮，以及按照衞生防護中心指引，暫時關閉IFC商店，期待在不久後重新開業。

本港昨日（12日）新增11宗確診個案，當中包括6宗輸入個案，4宗與之前個案相關，另有一宗源頭不明。

另外，消息指，4人限聚令、食肆酒吧午夜12時止的「堂食令」、強制戴口罩等多項防疫措施維持不變，詳情即看：【下一頁】

最新風暴消息，即看【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文

相關文章

【新冠肺炎】消息：4人限聚令等防疫措施維持不變　再延長一周至下周四
今日 10:42
【新冠肺炎】消息：4人限聚令等防疫措施維持不變　再延長一周至下周四
【新冠肺炎】何栢良：市民鬆懈可令疫情惡化快　應有意識冬季或現如8號風嚴重疫症
今日 10:59
【新冠肺炎】何栢良：市民鬆懈可令疫情惡化快　應有意識冬季或現如8號風嚴重疫症
【新冠肺炎】袁國勇指冬天疫情更嚴重　倡強制有病徵市民作檢測
今日 11:47
【新冠肺炎】袁國勇指冬天疫情更嚴重　倡強制有病徵市民作檢測
【新冠肺炎】消息：今日有2宗源頭不明個案 受風球影響不設疫情記者會
今日 14:04
【新冠肺炎】消息：今日有2宗源頭不明個案 受風球影響不設疫情記者會
經濟 衞生防護中心 國際金融中心 中環 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 酒吧

最高瀏覽

【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
10:12 2020/10/12
【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
稱遭女兒襲擊及滋擾　陳慧琳奶奶入稟申禁制女兒接近
12:48 2020/10/12
稱遭女兒襲擊及滋擾　陳慧琳奶奶入稟申禁制女兒接近
【大劉千金】劉秀盈迎18歲罕發父女合照　大劉痛心呂麗君教子女仇視父親
16:34 2020/10/12
【大劉千金】劉秀盈迎18歲罕發父女合照　大劉痛心呂麗君教子女仇視父親