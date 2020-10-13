【絕望象群】斯里蘭卡大象家族被迫走上絕路　闖垃圾場覓食吞餿食塑膠充饑

▲ 斯里蘭卡一名長期關注自然保育的攝影師Tharmaplan Tilaxan，早前追蹤一群大象家族時卻意外拍攝到心碎一幕，原來牠們一直都在一垃圾場覓食。

人類所製造的垃圾量已經造成生態浩劫，不少野生動物都曾經因為誤吃人類遺下的塑膠垃圾而死亡。斯里蘭卡一名長期關注自然保育的攝影師Tharmaplan Tilaxan，早前追蹤一群大象家族時卻意外拍攝到心碎一幕，原來牠們一直都在一個垃圾場覓食。

幼象亦以垃圾為食

據英媒《每日郵報》報道，攝影師Tharmaplan Tilaxan早前在當地發現一群約30隻骨瘦如柴的大象，且精神狀態和性情都不穩定，因此決定跟隨象群調查牠們的覓食情況。

尾隨象群的他沒想到因此發現，原來象群的覓食地點竟是當地一個露天巨型垃圾場，象群中不論老幼，都以發酸餿食、廢棄塑膠等垃圾作為食物充饑。

對此，Tharmaplan Tilaxan根據自身對野生動物的經驗，判斷這些大象感覺相當絕望，有「尋死」的跡象。儘管牠們知道吃下這些垃圾會難以消化，相當痛苦，但仍張嘴吃下。

點撃大圖，觀看由Tharmaplan Tilaxan拍攝的象群於垃圾場覓食情況：

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解剖發現象胃藏大量塑膠製品

Tharmaplan Tilaxan又指，現場本來是一個森林的外圍，但隨着附近的村民及商人自數年前開始不斷把垃圾棄置在現場，才令當地慢慢演變成一個露天的垃圾場，令當地的象群生存空間被壓縮，也令牠們被迫承受惡臭、髒亂的環境，甚至因為飢餓而以垃圾為食。

隨着照片的曝光，有當地的動保團體亦指出，近期為當地死亡的大象進行解剖時，確實在牠們的的胃部發現大量未能消化的塑膠製品和膠袋，這意味着牠們顯然是活生生被人類的垃圾害死的。

不過當地民眾認為，大象經常侵入他們的村莊，向他們要食物，甚至還會攻擊，這也讓他們相當苦惱。動物保護團體認為，目前人類與野生大象的相處界線不可再忽視，應盡快討論出解決辦法。

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責任編輯:羅嘉欣