【卵巢囊腫】21歲女半年狂打嗝食量減少　腹脹如懷孕求醫揭長30cm卵巢囊腫

▲ 21歲女半年狂打嗝食量減少，腹脹如懷孕求醫揭長30cm卵巢囊腫。

經常打嗝有可能是疾病的徵兆。台灣一名21歲女子在半年間經常打嗝，進食少量食物便會感到腹脹，後來腹部更鼓起猶如懷孕一樣。經醫生檢查後，發現女子下腹長有直徑達30厘米的卵巢畸胎瘤。

台灣婦產科醫生李偉浩日前於節目《醫師好辣》中分享一個病例，一名21歲女子半年來經常受打隔困擾，與男朋友吃飯時，吃少量食物已有飽腹感，且一直在打嗝，導致氣氛相當尷尬。

女子最初以為是胃酸倒流所致，服用整腸藥和控制胃酸的藥物後，情況稍有改善，但腹脹問題愈來愈嚴重，經常打嗝的情況依然存在，而且在2至3個月內 ，腹部鼓起如同一個「山丘」。

醫生檢查後發現，女子的肚內大量積氣，下腹長有一個直徑30厘米的卵巢囊腫，但幸好屬於良性的畸胎瘤，大小猶如一個嬰兒。醫生透過手術取出畸胎瘤後，患者目前已無大礙。李偉浩解釋，由於畸胎瘤壓到腸胃道，令患者容易打嗝，並有胃脹、腹脹的情況。

卵巢癌7大常見徵狀

卵巢囊腫是生育年齡女性常見疾病。婦產專科醫生陳世樂曾指出，卵巢囊腫分為良性及惡性，但臨床診斷以前者居多。良性腫瘤包括子宮內膜異位症、朱古力瘤或是畸胎，當中最常見的是功能性水瘤。

功能性水瘤未必有徵狀，成因或與卵巢結構、排卵不穩定有關。

至於惡性腫瘤，即「卵巢癌」，患者需盡快接受治療。陳世樂指，卵巢癌的高危人士為超過45歲、未曾生育、家族中有人曾患卵巢癌（尤其媽媽、姊妹、姑、姨）的女性。根據香港臨床腫瘤科學會資料，以下為常見徵狀：

1. 腹脹

2. 腹部感到有壓力、不適甚至疼痛

3. 腸胃不適，例如胃灼熱、噁心、鼓脹

4. 大便習慣改變，有人出現便秘，也有人會腹瀉

5. 尿意頻繁

6. 感到疲倦，沒有胃口

7. 性行為時感疼痛

陳世樂提醒，太大的腫瘤有機會爆裂，引致內出血及劇痛，屬急性危急個案，如沒有及時處理，最嚴重卵巢可能壞死，故醫生一般建議動手術切除，實際情況仍視乎患者而定。

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責任編輯：羅嘉欣