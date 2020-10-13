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【風暴消息】8號東北烈風或暴風信號仍生效　今晚幻彩詠香江取消

社會 15:28 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

今晚幻彩詠香江取消。（資料圖片）

旅遊事務署宣布由於天文台已發出八號東北烈風或暴風信號，今晚（13日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。最新風暴消息，即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩

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