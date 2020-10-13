【風暴消息】8號東北烈風或暴風信號仍生效 今晚幻彩詠香江取消 社會 15:28 2020/10/13 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 今晚幻彩詠香江取消。（資料圖片） 旅遊事務署宣布由於天文台已發出八號東北烈風或暴風信號，今晚（13日）上演的「幻彩詠香江」已告取消。最新風暴消息，即看：【下一頁】 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS 訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2 責任編輯：郭詩詩 相關文章 【風暴消息】浪卡是近60年來距離香港最遠的8號風球 天文台拆解為何達8號風球標準 今日 13:31 【風暴消息】浪卡是近60年來距離香港最遠的8號風球 天文台拆解為何達8號風球標準 【新冠肺炎】消息：今日有2宗源頭不明個案 受風球影響不設疫情記者會 今日 14:04 【新冠肺炎】消息：今日有2宗源頭不明個案 受風球影響不設疫情記者會 【新冠肺炎】有確診者曾訪中環IFC蘋果旗艦店 今明兩日關閉 今日 14:55 【新冠肺炎】有確診者曾訪中環IFC蘋果旗艦店 今明兩日關閉 天文台 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情