【生命鬥士】發展遲緩曾被斷言不能走路　鍾麗淇陪伴罕病女兒踏出自信步伐

▲ 鍾麗淇一直不放棄，陪伴女兒活出奇蹟人生。

藝人兼瑜珈導師鍾麗淇（Margaret），在2010年與中意混血圈外人Nardone Ruggero結婚，先後誕下兩女。現年9歲的大女Isabella患有罕見基因病，手腳軟弱無力、發展遲緩，更一度被斷言不能走路，不過Margaret今日（13日）在社交平台分享大女學行的短片，稱女兒為「戰士小公主」，女兒的努力令她非常感恩。

▲ 在爺爺攙扶下，Isabella踏出一步又一步。（鍾麗淇IG影片截圖）

Margaret今日在Instagram上載了大女Isabella學行的短片，從影片可見，Isabella由爺爺扶著，一步一步向前走，期間不時露出微笑，雖然走得未算平穩，但還是可看出她的雙腳可以用上氣力，慢慢向前。Margaret在旁為女兒數拍子，家中愛犬也守護在Isabella後方，彷彿為她打氣一樣。

這是一個多麼奇妙和充滿愛的家庭，在女兒的人生歷險中，家人不斷給予支持和關愛，鼓勵Isabella繼續向前走！

不少網民都留言鼓勵Isabella和Ｍargaret，而Margaret好友周家蔚亦留言，「每一步對媽媽都是意義重大！為你驕傲Bella」。

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打破活不過2歲預言

Isabella在出生時就確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，曾被醫生宣判活不過兩歲，Margaret從沒放棄，以積極心態陪伴女兒對抗病魔。

Margaret過往接受媒體訪問時指，Isabella出生時，與其他孩子沒分別，直至6個月大時，她發燒並抽筋一小時，急忙送往醫院，其後再出現發燒和抽筋，兩個月後醫生確診她患有罕見基因病，但Margaret沒有因而氣餒，更衣不解帶、積極樂觀地照顧女兒，並於2015年誕下幼女，一家四口樂也融融。

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Isabella憑堅強意志，在5歲開始學習走路，去年上特殊小學前，更可自行扶住鐵架走路，Margaret形容女兒是「warrior princess」（戰士小公主）。

Margaret作為照顧者，學懂以笑面對各種目光，她有感特殊需要兒童的家長害怕別人的目光，Margaret認為家長不需感到自卑︰「照常帶小朋友出街，我們作為家長的責任都好重要。如果遇到有人好奇注目，甚至竊竊私語，我會主動示好、直接面對，歡迎對方上前了解女兒。」

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責任編輯：王明芳