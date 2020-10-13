【星光大道】全新音樂噴泉匯演將登場本周進行試演　為疫後旅業復甦作準備

▲ 「Water of Stars」是匯聚音樂及燈光效果 的水上音樂噴泉匯演，將成為星光大道及尖沙咀海濱的全新亮點。（圖片由星光大道管理有限公司提供）

新冠肺炎令本港旅遊業受挫，尖沙咀星光大道將加入「新搞作」，為疫後旅業復甦作準備，將新增全新水上音樂噴泉匯演「Water of Stars」，噴泉水柱會隨住管弦樂團演奏嘅當代音樂跳動，再配合五彩燈光效果，每節表演約3至5分鐘，料於周六﹑日及公眾假期定期登場，噴泉匯演本周進行試演，完成測試後再公佈正式公演日期。

星光大道管理有限公司表示，音樂噴泉長約20米，寬約14米，中間位置設有蓄水池，可儲存大量淡水，海底則安裝了潛泵，配合燈光及音樂，營造水上音樂噴泉的效果。噴泉亦設有雨水收集設施，收集的雨水可循環用於音樂噴泉，甲板亦裝有太陽能電板及LED 顯示屏，以達致環保效果。

▲ 音樂噴泉早前曾於星光大道進行技術測 試，預計本周抵達星光大道進行詳細測試、調校及試演，正式公演日期須待完成測試後再作公佈。（圖片由星光大道管理有限公司提供）

公司指，水上音樂噴泉匯演每節長約3至5分鐘，每日定時進行公演，預計星期六、日及公眾假期，屆時水柱會隨著由68人管弦樂團演奏的當代音樂翩翩跳動，公演場次亦會與「幻彩詠香江」作出配合，詳細時間表稍後公布。

星光大道管理有限公司說，因應區議會及海濱事務委員會於2018年建議為星光大道增設更多景點，因此音樂噴泉及表演浮台納入星光大道優化計劃，水上音樂噴泉匯演是匯聚音樂及燈光效果的水上音樂噴泉匯演，以後稍後推出的表演浮台，屬星光大道優化計劃一部份，將成為星光大道及尖沙咀海濱全新亮點，同時為疫後旅遊業復甦作準備。

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公司續稱，引入嶄新的音樂噴泉匯演，將進一步為星光大道及尖沙咀海濱注入動力，為遊人帶來更多元化的海濱體驗；而音樂噴泉已取得海事處發出的相關牌照，機件及安全性已獲認可，並依據《商船（本地船隻）（強制第三者風險保險規則）》購買相關保險。

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記者：陳曉瑩