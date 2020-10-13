【暖男丈夫】林子博約定太太再拍婚照　暖男丈夫稱安慰患病妻：我不知幾幸福

林子博的妻子董燕君（Shirley）去年確診患上癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期。早前林子博於網上為太太籌集醫療費用，近日亦已安排太太接受「幹細胞治療」。至於身為家中經濟支柱的林子博亦拚命賺錢，參加了香港開電視的真人騷節目《大叔要變身》。他接受挑戰，在3個月內摵甩20磅肥肉。

林子博在今日（10月13日）於個人facebook發帖文，聲言若減肥成功，會跟太太一起再影婚照，為抗病中的太太打氣。他同時貼出現時與以前舊照，把自己在兩個時期的身型作對比，並寫：

太太因為全身皮膚乾燥爆坼，所以最近我每日都會keep住幫佢搽潤膚膏，今晚閂埋房門幫老婆搽cream，搽完對腳之後.....

我：老婆，你”𢲡”高件衫～俾我幫你搽身吖！

太太：老公～唔使喇！我自己嚟啦！

我：點解呀？

太太：我而家身型好肉酸，唔想俾你見到呀！

我：吓？近年我呢副慘不忍睹嘅身型，妳都冇嫌棄過......我不知幾幸福啦！

最後子博不忘幽默寫道：「老婆～妳放心！我一定會減肥成功，返去當年溝妳嗰陣嘅身型，我哋再影婚紗相。我哋一齊加油！」

▲ 林子博貼出新舊照作對比，看得出他胖了不少。

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林太周四再入院

林子博參與的減肥真人騷《大叔要變身》在前晚播出第1集，他在節目指，跟太太初相識時，自己是少年一名，但現在已變成大叔，為此他希望可以回復以前的身型。

體重曾達170磅的子博，希望3個月內減掉20磅，他說：「現在我努力減肥和搵錢，你（指太太）就專心醫病，大家一起加油，等你康復之後，我們一起再影過輯靚婚紗相。」

▲ 林子博正積極努力減肥。

林子博早前曾透露，今次參與「真人騷」拍攝是由太太Shirley促成：「因為太太患病要停工，加上自己失業，生活上有點壓力，於是太太找了一位導演朋友傾合作。」

對方看了其家庭及工作狀況，認為他是時候要轉變，故安排他參與一個減肥的真人騷節目，務求來一個「大變身」。

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▲ 林子博太太董燕君近日正接受「幹細胞治療」。

在節目中，子博接受了一系列運動及飲食的安排，他表示過程中最難忘是戒口，現在要戒零食、戒甜、戒澱粉質，在減肥初期更是只食雞胸肉、蛋白以及飲清水。

此外，林子博接受傳媒訪問時透露，林太近日出現水腫，在本周四要再度入院。