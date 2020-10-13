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公務員事務局昨發通告　7月1日或以後入職公務員須宣誓

政治 16:02 2020/10/13

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公務員事務局昨日向各部門發通告，公布所有在今年7月1日或之後加入港府的公務員，將要宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區和對港府負責，而現職公務員宣誓或簽署聲明安排，將按既定機制進行諮詢，再作公布。

公務員事務局發言人指，要求公務員宣誓或簽署聲明，是對公務員須背負的責任、期望的公開確認和真切體現，讓他們更明確意識到公職身分的責任、承擔和要求，有助進一步保護、鞏固和推廣公務員隊伍的核心價伂，確保港府有效管治，如有人員在職期間涉嫌或被裁定違誓，會按公務員規則和規例處理。

發言人又指出，公務員和其他市民一樣，享有《基本法》和《香港人權法案條例》內賦予的權利，例如言論自由、和平集會和自由結社等權利，惟有關權利並非絕對，強調公務員必須清知道，公務員身分帶來的要求和責任。

另外，有公務員工會憂慮，宣誓和簽署聲明要求，影響工會爭取薪酬福利。發言人強調，按《職工會條例》登記的公務員工會，宗旨大致是增進政府和公務員，作為僱主和僱員間的了解和合作，宣誓或簽署聲明要求，對工會與政府溝通不會造成影響。

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記者：陳宛彤

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