【食得安心】香料粉放入雪櫃恐受潮發霉　食安中心教5大妥善貯存貼士

▲ 香港氣候潮濕，調味品開封後容易因為存放不當，而變質或發霉，造成浪費，食安中心日前就解答了香料粉是否適合放在雪櫃貯存的迷思。

新冠肺炎疫情下，相信不少市民都有更多時間留在家中煮飯，調味料的使用次數亦因此增加。不過香港氣候潮濕，調味品開封後容易因為存放不當，而變質或發霉，造成浪費，食安中心日前就解答了香料粉是否適合放在雪櫃貯存的迷思。

雪櫃內外溫差易致受潮

據食安中心在facebook分享，香料粉絕不適合放在雪櫃內貯存，因為香料粉本身最忌受潮，如人們經常使用貯存於雪櫃內的香料粉，香料粉會因為溫差而令空氣中的水分於其表面凝結，繼而導致受潮。而受潮的香料粉除了為「黐埋一舊舊」外，更有發霉的風險。

食安中心指，由於香料多數產自熱帶地區，當地氣候炎熱又潮濕，有利霉菌滋生。萬一香料粉再貯存不妥，霉菌更加有機可乘，部份霉菌甚至會產生毒素，當中較常見的為赭曲霉毒素A（Ochratoxin A）。

點撃大圖觀看正確存放調味料貼士：

▲ （TOPick製圖）

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避免以濕或木製器具提取香料粉

赭曲霉毒素A由曲霉菌屬及青霉菌屬的幾種霉菌所產生。除了香料外，赭曲霉毒素A也存在於多種食品，例如穀物和穀類製品、咖啡豆及乾果。赭曲霉毒素A最主要的不良影響是損害腎臟。國際癌症研究機構把赭曲霉毒素A列為第2B組物質，即或可能令人類患癌。

因此如人們不想香料發霉而浪費食物，同時想減低攝入霉菌毒素的風險，除了避免將香料粉擺入雪櫃，食安中心建議：

向可靠商戶選購香料，避免一次過買太多

跟足生產商指示貯存香料，例如貯存在陰涼、乾爽、通風良好的地方

存放香料粉的位置要遠離爐具等熱源及潮濕的地方

提取香料粉的器具要清潔乾爽，不要使用濕或木製的器具

使用香料粉後記得關緊容器，阻隔空氣中的水分

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責任編輯:羅嘉欣