【親子Staycation】迪士尼樂園推留港度假優惠　$2956酒店住2晚包餐飲玩盡5大活動

▲ 香港迪士尼樂園推留港度假優惠，以$2956住2晚包餐飲，免費玩盡5大親子活動。

一家大小每天受繁忙的生活洗禮，但礙於疫情影響未能出國旅行散心，令喜愛旅行的港人久久未能放鬆。香港迪士尼樂園推出香港居民「迪士尼平日留港度假優惠」，以優惠價$2,956起，在迪士尼樂園酒店享受2晚住宿盡情食、住、玩，猶如置身異地風情享受悠閒小旅行。

香港迪士尼樂園推出香港居民「迪士尼平日留港度假優惠」，入住2晚酒店只需港幣$2,956起，平均每晚$1,478起。優惠包括$1,000酒店餐飲劵，可於指定餐廳用餐，而「奇妙處處通」會員更享免費房間升級。優惠期至12月17日，僅限星期一至四入住。

▲ 香港迪士尼樂園酒店推出平日留港度假優惠。（經濟日報資料圖片）

另外，讓不少女孩子著迷的「仙杜瑞拉」（Cinderella）主題套房、「魔雪奇緣」（Frozen）主題套房亦推出港人7折優惠，價格由$2240起。凡入住迪士尼樂園酒店，更可大玩免費康樂活動，讓一家大細享受悠閒親子時光。

全新滑板車體驗

由即日起，住客逢星期一、三，可與家人一同大玩全新滑板車體驗，在特色的賽道上奔馳。不過，此體驗只限6歲或以上住客享用。

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2歲起電動車駕駛體驗

由即日起，住客逢星期二、四，2歲以上的小朋友可一嘗駕駛的樂趣，由家長控制電動車，讓小朋友輕鬆自由遊車河。

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奇妙迷宮尋找魔法石頭

由即日起，住客逢星期一、三，晚上可到酒店內奇妙迷宮展開尋寶探險，在黑夜下尋找充滿魔法的石頭。

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彩繪石頭發揮創意

由即日起，住客逢星期二、四，發揮創意，將從迷宮尋得的石頭重新設計，繪畫自己喜愛的圖案。

▲ 小朋友自己設計喜歡的圖案。（梁節儀攝）

▲ 小朋友設計銀色的米妮。（梁節儀攝）

迪欣湖免費遊腳踏船

由即日起，逢星期一至五，住客可在迪欣湖玩腳踏船30分鐘，欣賞大嶼山的景色，享受大自然的悠閒寧靜。

升級迪士尼朋友星級點心連午餐

除了大玩免費活動外，住客亦可加$1,188升級，參加Duffy與Shellie May造型點心製作班，小朋友與家長一起製作，創造親子時光。而優惠包括2人份迪士尼特色點心午餐，品嚐充滿迪士尼元素的美味佳餚。

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迪士尼全新城堡「奇妙夢想城堡」即將完工，將於今年年底正式開幕。現階段，港人入園已可欣賞城堡的正面外觀。為了保持社交距離，以往與迪士尼朋友合照體驗改為自拍形式。

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而港人由即日起至11月15日亦享用「三人遊二人價」，到迪士尼樂園遊玩當日，更可免費獲贈一個價值$118的迪士尼頭箍或價值$99的耳朵帽子一個。「奇妙處處通」會員另可尊享「好友同行」優惠，每位同行好友購買一日門票，可即減$200。

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記者：梁節儀