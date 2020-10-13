【低頭族】玩手機姿勢不正確易現雙下巴法令紋　日本節目教1分鐘自測「手機頸」

▲ 玩手機姿勢不正確易現雙下巴法令紋，日本節目教1分鐘自測「手機頸」。

現代人機不離手，經常低頭玩電話或會造成「手機頸」問題，更有可能引致雙下巴及法令紋！日本節目《教えてもらう前と後》教大家一招輕易測試有沒有手機頸，並教用40秒做紓緩運動。

日本節目《教えてもらう前と後》提到，都市人長期低頭用手機，會令到令原本彎曲的頸椎拉直、出現「手機頸」。日本北千東整形外科院長神田良介醫生指出，「手機頸」會造成肩頸僵硬、頭痛、疲倦、自律神經失調等。對貪靚的人來說，更嚴重的後果包括會形成雙下巴及法令紋，就連年輕人得到「手機頸」之後，樣子也會顯老！節目進行隨街進行測試，發現30人當中有24人有「手機頸」。

節目即場教大家一個測試方法：

坐直，背部貼緊椅背，直視前方

另一人站在正後方（相隔80cm）出「包剪揼」

保持肩膀不動，頭向左／右轉向背後，看「包剪揼」手勢

如看得到「包剪揼」手勢就沒有問題，但任何一邊看不到手勢即有可能有「手機頸」

點擊圖片即睇示範：

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節目亦邀請到整體醫師酒井慎太郎傳授2個只需40秒就可以改善「手機頸」的運動。經過實測，24名受訪者中有20名做完之後有所改善。

動作1：

背部貼緊椅背坐直、拉背筋，盡可能將頭伸前

將姆指及食指按著下巴，水平向內推，重複2至3次

動作2：

輕坐椅子上，雙手舉高往後仰擴胸

伸展期間胸椎要碰到椅背

每次伸展維持10秒，做2次

點擊圖片看動作示範：

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責任編輯：羅嘉欣