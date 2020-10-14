【童婚女孩】目睹童婚問題摧毀無數女孩的未來　唐寧盼喚起社會關注：這些女孩子也有夢想

▲ 唐寧曾探訪受童婚影響的女孩，希望她們的命運能有所改變。

全球不少落後地區出現童婚問題，根據國際培幼會的資料顯示，全球每年約有1500萬名女童於18歲前結婚，其中有5萬名女童因過早懷孕以致難產及死亡。

唐寧曾探訪受童婚影響的女孩，了解她們的經歷和感受。唐寧接受TOPick訪問稱，曾親眼目睹只得約18歲的女生已育有3名小孩，令她感到無奈又心痛。

▲ 唐寧隨慈善團隊去探訪受童婚影響的女孩。（唐寧IG圖片）

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童婚問題影響深遠

印尼、越南等均有童婚問題，唐寧曾跟隨慈善團體到偏遠地區探訪受童婚影響的女孩：「感受當然是深刻的，探訪了好幾個女孩子，她們全部都比我年輕，但已經生了2、3個小朋友，揹着一個再拖着一個，另一個則在一邊睡覺。」

這些女孩年紀尚小且教育程度不高，唐寧說：「有一個是12歲，上一代的可能年紀更小，10多歲便要結婚生小朋友。不停的，生了便一直生下去。曾有一個約18歲的女孩已生了3個小朋友。」

她對此感到無奈：「童婚的原因有很多種，一來是貧困，可能是一場買賣來的，有時可能是一些很傳統的習俗，她們的上一代以及再上一代也是這樣的。」

▲ 唐寧為童婚女孩感到心痛。（陳家瑩 攝）

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唐寧為童婚問題心痛

回想數次的探訪之旅，唐寧有感而發：「她們會覺得自己無法改變，媽媽和婆婆也是這樣。但有一部分女生會知道現時是有點不同的，有機構會為一些村落建設了學校，因此部分人曾經上學，接觸過外面的世界。」

她續指：「但奈何她們又要跟隨自己的傳統，可能年紀很小便結婚，之後便沒法繼續上學。就算是曾經有過的夢想，都不能再實現了。」

▲ 唐寧希望以自身能力影響他人。（陳家瑩 攝）

最令唐寧難過的是：「曾跟她們聊天，她們都很有夢想，有些想成為老師、有些想成為醫生，但因已結婚及生育，而不會有機會讓她們再去讀書，或有自己的工作。她們結婚後便一定要在家，照顧家庭，好像是一件很絕對的事，希望外界有更多人去了解這件事。」

她認為教育是最重要的一環：「不止是教育一個小朋友，而是教育一整個家庭、整條村，其實這些女孩子也有她們的能力、夢想，都想可以跳出去闖。」

作為公眾人物，唐寧希望以自身能力影響別人：「會盡力讓大眾去知道這件事。很多人可能是不知道，以為她們都是自願去嫁的。」她又謂：「首先要令大眾去了解和關注這事，現時很幸運有很多機構和人都關注此事，亦著手去做。希望隨着社會一直進步，這也能有所改變。」

場地：NutShell Hong Kong

記者：梁樂欣