【施政報告2020】押後施政報告葉國謙感奇怪、突然　湯家驊斥泛民言論過火

▲ 行政會議成員葉國謙表示，他昨天才知道施政報告押後，感到很突然，亦覺得奇怪。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨日（12日）宣布，將原定明天公布的施政報告，押後至下月底或以前出爐，以便出席在深圳將舉行「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會。行政會議成員葉國謙表示，他亦是昨天才知道施政報告押後，感到很突然，亦覺得奇怪，因為政府早已預告施政報告星期三發表。

葉國謙今（13日）在一個電台節目表示，據他了解，林鄭早已知道深圳特區成立40周年的慶祝活動，本已安排不會前往，繼續留港宣讀《施政報告》，但她其後收到通知，本月下旬可上京與有關部委討論惠港措施。他認為，在宣讀《施政報告》前數天才宣布改期並不理想，亦會引來很多遐想，但以現時的情況而言，中央可能給予特區政府頗大期望，或會令《施政報告》更實在，故在整體安排上作出相關決定。他又指，據內地接觸的經驗，推斷內地對林鄭上京將有積極的回應。

葉國謙認為，《施政報告》在其他民生發展方面上，不會有很大篇幅或有很多新建議，因為現時本港現時主要是面對疫情，令確診數字盡快歸零，他亦相信，不會有很多政界人士對《施政報告》具期望。

行政會議成員湯家驊今在其社交媒體指出，林鄭延遲公布施政報告確是不理想，但他認為民主派將林鄭押後施政報告決定形容為漠視民生是「大大過火」。他續指，民主派早前已大聲疾呼，揚言要反對所有議題，包括施政報告，反問「若然延遲施政報告已是漠視民生，那麼反對、阻撓施政又是甚麼呢？」。

湯家驊稱，《施政報告》是提出往後一年的施政方向和政策，需要立法會同意和支持才可落實，強調所有民生政策都會繼續施行不懈，不會有所改變，「可來置民生問題不顧？」他認為，林鄭已說明押後宣讀《施政報告》因「十四五規劃」即將展開，對國家整體經濟規劃會有重大影響，故《施政報告》不能自行自斷，置國家整體發展不顧。

就林鄭月娥押後發表施政報告，民主派會議召集人胡志偉，昨形容林鄭的決定「是自我矮化的表現」，批評未有將港人利益放予施政首位，指林鄭為出席活動押後公布施政報告，是置香港市民於不顧。

另外，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，由於《施政報告》宣讀日期，與國家主席習近平主持慶典時間相撞，因此林鄭宣布推遲「是可以理解」。他指出，林鄭月娥解釋需要與中央部委商討新舉措和新政策而押後，令人感覺「中央肯定大力支持香港的經濟發展和民生改善工作」，並可能推出一些有利政策和舉措，他認為，這一份可能「加料」的《施政報告》，將有助振奮人心和提升政府威望。

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責任編輯︰尹櫻霖