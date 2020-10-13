【新冠肺炎】香港管弦樂團35歲樂手初步確診　特首辦證實林鄭月娥曾觀賞樂團表演

▲ 香港管弦樂團證實有樂師初步確診。

新冠肺炎疫情未止，本港今日（13日）新增8宗確診個案。香港管弦樂團首席單簧管樂手Andrew Simon證實，團員之一、35歲的低音單簧管樂手Lorenzo Antonio Iosco初步確診。衞生防護中心指，正調查一宗初步確診個案，個案涉及一名35歲香港管弦樂團男成員，流行病學調查仍在進行中。

該名初步確診樂手上星期五（9日）和星期六（10日）曾參與樂團正式演出。樂團共超過100人將要入住隔離營，詳情即看：【下一頁】

特首辧在晚上指，行政長官林鄭月娥上周五（9日）曾出席香港管弦樂團的表演活動，但全程佩戴口罩，沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息時離開。

根據衞生防護中心的意見，行政長官不屬緊密接觸者，建議行政長官接受病毒測試，在公眾地方佩戴口罩及留意身體情況。行政長官過去兩天已不只一次接受病毒測試，並會遵從衞生防護中心給予的各項建議。

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據樂團網站顯示，當晚為樂季揭幕節目「貝多芬音樂節」頭炮，由廖國敏擔任指揮，以慶祝音樂家貝多芬誕辰250周年紀念。當晚演出於香港文化中心音樂廳舉行，演奏曲目為「貝多芬三重協奏曲」，樂團當晚亦安排網上直播，亦限定7天讓觀眾重溫音樂會片段。

據片段顯示，樂團有部分樂手演出時有戴上口罩，惟部分負責管樂部分的樂手亦未有戴上口罩，當晚亦有少量現場觀眾。整個音樂會歷時2個多小時。

另外康文署今日（13日）表示，鑑於一名曾於香港文化中心音樂廳演出的樂師初步確診新冠肺炎，香港文化中心演藝大樓及音樂廳即日起暫停開放，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙