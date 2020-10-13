【新冠肺炎】香港管弦樂團35歲男樂手初步確診　逾百名樂手要檢疫

▲ 香港管弦樂團35歲男樂手初步確診。

新冠肺炎疫情未止，本港今日（13日）新增8宗確診個案。香港管弦樂團首席單簧管樂手Andrew Simon證實，團員之一、35歲的低音單簧管樂手Lorenzo Antonio Iosco初步確診。

據悉，該名初步確診樂手上星期五（9日）曾參與樂團正式演出。消息指，樂團共超過100人將要入住隔離營。

衞生防護中心指，正調查一宗初步確診個案，個案涉及一名35歲香港管弦樂團男成員，流行病學調查仍在進行中。

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據樂團網站顯示，當晚為樂季揭幕節目「貝多芬音樂節」頭炮，由廖國敏擔任指揮，以慶祝音樂家貝多芬誕辰250周年紀念。當晚演出於香港文化中心音樂廳舉行，演奏曲目為「貝多芬三重協奏曲」，樂團當晚亦安排網上直播，亦限定7天讓觀眾重溫音樂會片段。

據片段顯示，樂團有部分樂手演出時有戴上口罩，惟部分負責管樂部分的樂手亦未有戴上口罩，當晚亦有少量現場觀眾。整個音樂會歷時2個多小時。

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記者：陳子謙