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【新冠肺炎】旅發局製短片分享宣傳工作部署　為重啟旅遊做準備

社會 17:00 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《旅發局+》以短片形式介紹旅發局的最新工作。（《旅發局+》短片截圖）

新冠肺炎疫情令旅客未能來港，隨疫情變化及新常態出現，旅發局製作了短片《旅發局+》，介紹旅發局的最新工作，包括推廣計劃、業界活動及發展方向等，為重啟旅遊做準備。

尖沙咀星光大道全新音樂噴泉匯演即將登場，本周進行試演，為疫後旅業復甦作準備，詳細即看：【下一頁】

《旅發局+》首集以「抗疫時代下的新思維」為主題，介紹旅發局如何為重啟旅遊做準備。短片除了介紹旅發局如何在疫下針對客源市場進行宣傳推廣外，訪問了正進行環球之旅，但因疫情而滯留香港的丹麥旅客Thor，分享他在疫情下如何享受在香港的旅程。

點擊圖片即睇更多《旅發局+》短片內容：

    點擊圖片放大
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旅發局在短片中指，6月面世的「旅遊・就在香港」計劃，合共推出了1.3萬個旅遊及消費優惠，將再推「賞你遊香港」計劃，以帶動本地消費氣氛，以及；在11月舉辦結合網上與實體體驗的「香港美酒佳餚禮2020」。另局方於3月至今，亦舉行了近90個網上研討會及直播，吸引過萬個內地及海外代表參與。

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記者：陳曉瑩

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