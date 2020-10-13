【新冠肺炎】旅發局製短片分享宣傳工作部署　為重啟旅遊做準備

▲ 《旅發局+》以短片形式介紹旅發局的最新工作。（《旅發局+》短片截圖）

新冠肺炎疫情令旅客未能來港，隨疫情變化及新常態出現，旅發局製作了短片《旅發局+》，介紹旅發局的最新工作，包括推廣計劃、業界活動及發展方向等，為重啟旅遊做準備。

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《旅發局+》首集以「抗疫時代下的新思維」為主題，介紹旅發局如何為重啟旅遊做準備。短片除了介紹旅發局如何在疫下針對客源市場進行宣傳推廣外，訪問了正進行環球之旅，但因疫情而滯留香港的丹麥旅客Thor，分享他在疫情下如何享受在香港的旅程。

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旅發局在短片中指，6月面世的「旅遊・就在香港」計劃，合共推出了1.3萬個旅遊及消費優惠，將再推「賞你遊香港」計劃，以帶動本地消費氣氛，以及；在11月舉辦結合網上與實體體驗的「香港美酒佳餚禮2020」。另局方於3月至今，亦舉行了近90個網上研討會及直播，吸引過萬個內地及海外代表參與。

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記者：陳曉瑩