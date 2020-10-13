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【產後抑鬱】剖腹誕女兒日夜哄睡擠奶　新手媽心力交瘁：當滿分媽媽很難

育兒經 18:51 2020/10/13

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

媽媽坦言，自己只是個手足無措的新手媽媽。

生兒育女是人生一大轉變，特別是新手媽媽要面對巨大的身心變化，往往要承受不少壓力，甚至演變成產後抑鬱。有台灣媽媽近日在社交平台分享，為了當一個好媽媽，要完全的犧牲和奉獻，卻是非常痛苦的事。

產後抑鬱就是想太多了！妳太自私了，為什麼不想想自己的孩子？

當旁人不明白當媽媽的辛酸，往往容易說出這些傷人的說話。有台灣媽媽在facebook群組「爆怨公社」發文，她表示，在女兒出生後的大半年，她並不快樂，甚至後悔生孩子折磨自己，

做媽媽就是完全失去自己的生活，為了當一個好媽媽就是完全的犧牲跟奉獻，但實際體會了才知道，這其實是非常痛苦的事情！

手足無措的新手媽

她憶述，生女兒時吃了「全餐」，即原本打算自然產，最終卻需要剖腹產。她好不容易生下女兒，傷口未痊癒時，坐也不是、躺也不是，需要日夜抱著孩子哄睡、日日夜夜擠奶，就算乳頭受損，為了孩子能喝母乳，她還是堅持擠下去。

不過，因為睡眠不足導致塞奶，奶量不足還需要花錢找催乳師，她坦言，喪失了睡覺的權利，孩子哭了要馬上醒，哄完孩子睡又要擠奶，擠完奶孩子再醒又要餵奶，無限循環。

女兒亦會半夜無理由地瘋狂嘶吼，哭鬧數小時不停，

想盡辦法努力安撫孩子，自己卻也忍不住哭了出來……我也只是個手足無措的新手媽媽。

內疚自己軟弱疲憊

產後荷爾蒙大幅下降，令她變得暴躁易怒、焦慮不安，加上與丈夫有時會為照顧孩子有許多爭吵磨合，

疲勞到極點時，甚至腦海中曾幻想抱著女兒從高樓跳下去的畫面。

雖然丈夫並非不幫忙，但能做的事也不多，每天早上丈夫要上班，剩下她自己，對著其實不太熟悉的親生骨肉，當她看到女兒幼小無助，哭得可憐時，她知道應該要去哄女兒，但她自己卻身體疲憊、精神緊繃無力，只能不斷自我怪責，

為甚麼我這麼自私這麼軟弱無能，為甚麼不能當一個好媽媽？為甚麼別人都能做到，而我卻只是想逃避？

在女兒1歲時，她外出工作，工作很忙碌，離開女兒10多小時後，回家看到女兒的笑容，她又忍不住哭起來。她形容自己很難堅強，面對孩子就是不停地內疚，從一開始沒法餵母乳、女兒哭鬧而發脾氣、女兒翻身摔下床、感冒生病，直至上班沒法親自照顧女兒，她都感到內疚。

當個滿分的媽媽真的很難。

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責任編輯：王明芳 

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