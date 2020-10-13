【幼稚園收費】《幼稚園概覽2020/21》出爐　元朗區免費幼稚園收逾$7,500雜費

▲ 有多間參加「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園收取逾$5,000雜費。

10月至11月是幼稚園報名的高峰期，教育局昨日（12日）發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年」（下稱「幼稚園概覽」）網上版，提供全港約1,050間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的資料，包括學費及雜費，家長可作參考。雜費方面，有多間參加「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園收取逾$5,000雜費，其中元朗區一間幼稚園雜費更高達逾$7,500。

從幼稚園概覽中，可見上學年8個主要代辦項目（雜費），包括夏季校服、冬季校服、書包、茶點、書本、練習簿/作業、文具及寢具的參考價錢。據幼稚園概覽的資料顯示，至少有8間免費幼稚園收取逾$5,000雜費，當中4間雜費更逾$6,000。

至少4間免費幼稚園雜費逾$6,000

位於天水圍的元朗商會幼稚園雜費總額高達$7,531，包括茶點$1,760、書本$1,550、練習簿/作業$1,558、文具$1,200等費用。該校半日班均免學費，全日班則收取$4,280。

港島區嶺南幼稚園（小西灣）的雜費未計沒有直接代辦文具及寢具，最高也近$7,000，由$5,916至$6,943不等，當中茶點費為$2,900、書本費為$1,460至$1,857 。學校開設半日班及全日班，半日班學費全免，全日班學費則為$9,520。九龍塘又一村學校及上水培幼幼稚園雜費均逾$6,000，分別$6,223及$6,210。

此外，也有幼稚園雜費逾$5,000，包括青衣商會天水圍幼稚園、激活幼稚園、佛教陳策文伉儷幼稚園、青衣商會石蔭幼稚園等，雜費由$5,305至$5,703不等。

部分雜費逾$5,000幼稚園名單

地區 學校名稱 雜費 元朗區 元朗商會幼稚園 $7,531 東區 嶺南幼稚園（小西灣） $5,916-$6,943 九龍城區 又一村學校 $6,223 北區 上水培幼幼稚園 $6,210 元朗區 青衣商會天水圍幼稚園 $5,310-$5,703 元朗區 激活幼稚園 $5,535-$5,601 觀塘區 佛教陳策文伉儷幼稚園 $5,585 葵青區 青衣商會石蔭幼稚園 $5,305

註︰以上資料最終以相關學校為準

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責任編輯︰駱秀玲