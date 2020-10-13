  • 24°C
香港時間 : 20201013日 (週二) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【幼稚園收費】《幼稚園概覽2020/21》出爐　元朗區免費幼稚園收逾$7,500雜費

教育 18:09 2020/10/13

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

有多間參加「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園收取逾$5,000雜費。

10月至11月是幼稚園報名的高峰期，教育局昨日（12日）發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年」（下稱「幼稚園概覽」）網上版，提供全港約1,050間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的資料，包括學費及雜費，家長可作參考。雜費方面，有多間參加「免費優質幼稚園教育計劃」的幼稚園收取逾$5,000雜費，其中元朗區一間幼稚園雜費更高達逾$7,500。

從幼稚園概覽中，可見上學年8個主要代辦項目（雜費），包括夏季校服、冬季校服、書包、茶點、書本、練習簿/作業、文具及寢具的參考價錢。據幼稚園概覽的資料顯示，至少有8間免費幼稚園收取逾$5,000雜費，當中4間雜費更逾$6,000。

至少4間免費幼稚園雜費逾$6,000

位於天水圍的元朗商會幼稚園雜費總額高達$7,531，包括茶點$1,760、書本$1,550、練習簿/作業$1,558、文具$1,200等費用。該校半日班均免學費，全日班則收取$4,280。

港島區嶺南幼稚園（小西灣）的雜費未計沒有直接代辦文具及寢具，最高也近$7,000，由$5,916至$6,943不等，當中茶點費為$2,900、書本費為$1,460至$1,857 。學校開設半日班及全日班，半日班學費全免，全日班學費則為$9,520。九龍塘又一村學校及上水培幼幼稚園雜費均逾$6,000，分別$6,223及$6,210。

此外，也有幼稚園雜費逾$5,000，包括青衣商會天水圍幼稚園、激活幼稚園、佛教陳策文伉儷幼稚園、青衣商會石蔭幼稚園等，雜費由$5,305至$5,703不等。

部分雜費逾$5,000幼稚園名單

地區 學校名稱 雜費
元朗區 元朗商會幼稚園 $7,531
東區 嶺南幼稚園（小西灣） $5,916-$6,943
九龍城區 又一村學校 $6,223
北區 上水培幼幼稚園 $6,210
元朗區 青衣商會天水圍幼稚園 $5,310-$5,703
元朗區 激活幼稚園 $5,535-$5,601
觀塘區 佛教陳策文伉儷幼稚園 $5,585
葵青區 青衣商會石蔭幼稚園 $5,305

註︰以上資料最終以相關學校為準

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【幼稚園收費】36間幼稚園報名費獲准超$40上限　香港學堂國際學校報名費全港最貴$2,800【內附名單】
今日 16:12
【幼稚園收費】36間幼稚園報名費獲准超$40上限　香港學堂國際學校報名費全港最貴$2,800【內附名單】
【名校巡禮】St. Catherine's幼稚園校監校長首次專訪　自創Phonics教學法打造英文語境
14:42 2020/09/30
【名校巡禮】St. Catherine's幼稚園校監校長首次專訪　自創Phonics教學法打造英文語境
【名校巡禮】St. Catherine's面試改網上交短片　校長貼士：孩子需自然流露不造作
09:00 2020/10/01
【名校巡禮】St. Catherine's面試改網上交短片　校長貼士：孩子需自然流露不造作
幼兒教育 幼稚園 新手爸媽 教育局 教育議題

最高瀏覽

【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
10:12 2020/10/12
【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
【大劉千金】劉秀盈迎18歲罕發父女合照　大劉痛心呂麗君教子女仇視父親
16:34 2020/10/12
【大劉千金】劉秀盈迎18歲罕發父女合照　大劉痛心呂麗君教子女仇視父親
【超市大搜查】咖啡經高溫烘焙或產致癌物　67款僅25款通過無毒檢測【附無毒咖啡完整名單】
16:54 2020/10/12
【超市大搜查】咖啡經高溫烘焙或產致癌物　67款僅25款通過無毒檢測【附無毒咖啡完整名單】