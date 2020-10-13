【新冠肺炎】限聚令、食肆防疫等措施延續7天　午夜至翌晨5時續禁堂食

▲ 政府延續食肆防疫安排，為期七日。（資料圖片）

政府今日（13日）公布，會維持現行社交距離措施，明日（14日）就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲。

有關措施將由10月16日午夜起生效，為期7天，直至10月22日。

食物及衞生局發言人稱，社交距離措施能否有效防止病毒在社區傳播，有賴市民配合和自律。只有在社會整體同心合作下，才能避免疫情再次在社區內爆發，以免市民大眾在過去三個月的努力付諸流水。

當疫情再次在社區內爆發時，政府將別無選擇地需要大幅收緊防疫措施，以保障市民大眾的健康。

最新指示及指明下的規定及限制詳情如下：

餐飲業務

維持就餐飲業務及表列處所的規定及限制，午夜12時至深夜5時禁堂食



繼續禁止衞生風險較高的活動，或暫停開放衞生風險較高的設施，包括跳舞活動、蒸汽浴、桑拿設施及波波池等。



違例的餐飲業務負責人及表列處所管理人，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

羣組聚集

除獲豁免外，繼續禁止在公眾地方進行超過4人的羣組聚集。



違者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

佩戴口罩要求

任何人在登上或身處公共交通工具時，或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或於郊野公園以外的指明公眾地方時，須一直佩戴口罩。



違者最高可處罰款5,000元。此外，獲授權公職人員可向違者發出罰款通知書，藉繳付定額罰款2,000元，可解除因該罪行而須負的法律責任。

表列處所

電影院及表演場所內不准飲食



電影院及博物館不得進行現場表演；表演場所可有現場觀眾；主題公園不得超過可容納人數的50%



桌球館及公眾保鹷球場，包括桌球枱及球道有足夠距離或有效分隔，否則只可用「隔一張/ 條，開一張/ 條」方式開放



淋浴設施只可以「隔一個，開一個」方式開放淋浴間或花灑頭，讓使用者之間保持至少1.5米的社交距離

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責任編輯：吳卓峰