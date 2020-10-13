【無腿新娘】天生無腿一手捧花一手爬過紅地毯　殘障新娘︰我是這樣走過人生

▲ 菲律賓一名天生無腿的殘障新娘，在教堂爬過紅地毯的畫面感動無數網民。

每個女孩都渴望結婚走過紅地毯，即使殘疾女孩都一樣。菲律賓一名天生無腿新娘，自小的生活比人過得艱苦，直至3年前她遇上了真命天子，願意扶持她一輩子，最近兩口子結婚拉埋天窗，無腿新娘決定不靠輪椅，要憑自己力量緩緩爬過紅地毯，場面令人動容。

綜合外媒報道，來自菲律賓的殘障女生Rosie Babor，天生沒有雙腿，從小生活艱苦、走路靠雙手爬行，由求學到求職均飽受歧視。幸好Rosie性格樂觀，身邊不泛朋友，均紛紛被她的堅毅所感動。

▲ Rosie和Mario在一間教堂內圓婚。（facebook圖片）

3年前，Rosie遇上了真命天子，男友Mario毫不介意Rosie沒有雙腿，還願意扶持她一輩子。

左手拿花球 右手撐起身體

於10月5日，兩人在宿霧市一間教堂圓婚，由於疫情關係，來賓人數大減，但無損兩人的心情。當日Rosie渴望做個美麗新娘，並如其他女生一樣走過紅地毯，決定不靠輪椅行走，堅持要用手爬過去。她左手拿著白色花球，右手撐起身體，從教堂門口，一步一步緩緩爬到新郎身邊。

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期間有親友想上前幫忙，但Rosie露出燦爛笑容，奮力前進，她穿上特製的婚紗，以助她容易爬過去。當她走到台前時，她仍幽默對大家說︰

謝謝大家沒有等我等到睡著！我堅持靠自己力量爬過紅地毯，是因為我想告訴所有人，我的人生就是這樣走過來，這個婚禮上的困難對我來說不算是什麼，未來的路我也會堅持下去。

她表示婚禮的一切都很完美，她知道自己必須走過紅地毯，「使這一天變得更加特別。」

Rosie和Mario的婚禮影片被親友上傳到網路，感動了無數網民，並鼓勵了其他殘障人士樂觀面對，活出美好人生。

責任編輯︰林綺玲