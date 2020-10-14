【非常爸爸】棄8萬月薪追逐攝影夢搞創作　攝影師爸爸製兒子小誌紀錄成長

▲ 10年前矢志學習藍曬的攝影師夏競業，當年為追求理想而放棄高薪工作，至今不言悔。

年輕人從事文創產業愈來愈多，10年前矢志學習藍曬的攝影師夏競業，當年為追求理想而放棄高薪工作，至今不言悔。最近更跟太太和兒子，一起創作小誌，記錄小朋友眼中的趣事。

夏競業跟從事線織手作的太太溫金燕，育有一名快3歲的囝囝菠蘿仔。一家3口早前共同創作的小誌《小朋友看世界》，現於小誌創成展@ Trial and Error Fest2020「不正常--研究所」展示，小誌的作者雖是爸爸，但其實結合了媽媽的繪畫和兒子的塗鴉，屬一家三口的集體創作。

▲ 作品由三口子一起創作(左)；疫情期間常常與夏爸爸見面的順豐哥哥(右)。(受訪者提供)

▲ 到中學講解藍曬。(受訪者提供)

夏爸爸謂去年參加小誌製作班，構思主題時，想到希望留下兒子的成長記錄，因此跟他討論，以孩子的觀察作為出發點。當中他最喜歡的是順豐哥哥，緣於疫情關係，他們習慣了網購，每次速遞一到，菠蘿仔就會以為︰「速遞哥哥又買咗好多禮物和零食給我了。」

夏爸爸有時會覺得，他的地位好像被速遞哥哥取代了；又有一次，他帶菠蘿仔去公園玩，怎知兒子沒有去玩，反而蹲在地上看伯伯淋花。以為兒子在看地上昆蟲的夏爸爸問︰「你為甚麼蹲在地上？」怎知兒子回答︰「看表演呀！伯伯表演呀！有噴泉啊！」這些點滴他們都畫進了小誌中。

新手爸爸邊做邊學

他謂在《小朋友看世界》之前已做過兩本小誌，一本主題較政治化，用了5毫子貫穿主題。

平時除了用小誌記錄他的成長，我也會把菠蘿仔的小型作品儲起來製成作品集，例如會儲起他穿的珠仔，追蹤他的小手肌能力成長。每當翻看這些作品集的過程中，才驚覺孩子的進步非常大。

他感歎喟，小誌開始得太遲，因為小朋友成長得快，不寫下有趣的事，就會容易忘記。

如果可以由小孩1歲就開始做，到他3至5歲由他自己寫，就會比較完整。

▲ 夏競業把兒子菠蘿仔的小事結集成小誌，作為孩子成長的其中一個記錄方式。(受訪者提供)

對於菠蘿仔的教育，夏競業認為自己是新手爸爸，一切都要邊做邊學。而他最希望兒子好學不倦。

我好驚自己停，在穩定和嘗試兩者之間，我選擇了不斷嘗試，故我教小朋友也是不怕他犯錯。

小朋友天天有不同問題，最愛問點解，他都會嘗試分析。例如囝囝已明白人們為何會講粗口。

今天小朋友可以由四方八面得到資訊，如其媒體或別人來教他，不如爸爸教。

▲ 除了以小誌作記錄，夏爸爸也會儲起孩子的作品，檢視他的成長歷程。(受訪者提供)

放棄穩定選擇嘗試

談到穩定，人們想到的第一是穩定收入，並最好有車有樓有仔，夏爸爸中學時已學習菲林攝影，中學後藉着從事高檔時裝銷售，月入最高可達8萬，可以坐擁高薪，卻因10年前一次陪女友（現在的太太）擺檔賣綫織手作，偶然見到藍曬，對這古典曬相技藝一見難忘，決定轉變，全身投入追蹤攝影夢。

他在2015年成立了Blackcred品牌，拍攝香港獨有建築物，運用獨特的藍曬技術製成明信片、筆記本等，作品曾在台灣設立寄賣點；另外，他也是Lifemart市集的策展人，曾策展過較另類的主題展覽例如分手和負能量展覽等。

▲ 菠蘿仔在負能量展覽中玩體驗活動。

他回想那些年的薪金是很高，但感到生活沒有意義，只有生存而沒有生活，他心想︰人生都只是得一次，為何不試一試？

我同太太都想證明，另類的職涯路是有可能性。

對於藍曬的吸引力，夏競業解釋，藍曬是透過陽光使影像顯影，可以將底片上的影像翻印到紙張上。由拍攝到等待顯影的過程，在他眼中，它比純粹攝影來得有吸引力。然而因學習藍曬是要花時間不斷試驗，若白天返全職工，基本上沒法學習到；初期他要找多份兼職，爭取工作之間的時段，在家中造藍曬試驗；也曾到日本和台灣深造。

▲ 他用藍曬技藝把婚照造在玻璃上。(受訪者提供)

期間長達3年，收入不穩定，在生活和修習藍曬技術間，只有很少時間休息，故每一天身體都很疲倦，但心靈卻滿足。

他謂初期走全職攝影師之路時，收入並不穩定，同時面對家庭生活的壓力，經歷事業瓶頸和家人的不理解，夏競業謂仍能堅持自己的夢想，繼續走下去的原動力除了是攝影的意義，還有希望自己可以變得更好。

說真的，到今天我仍不注想不如放棄算了，手作人的路難走，心中壓力不足為外人道，但我沒有後悔過。幸好因太太也是從事線藝手作，一起同行，能理解彼此難處。好多時我都會因為工作的需要，而需要捱更抵夜，但我好相信一樣嘢：就是冇付出唔會有收獲，所以我都會繼續努力，在工作同夢想之間取得平衡。

▲ 2018年夏競業在台北Pop Up Asia 展現教「藍曬」體驗，及後更在台北設立作品寄賣點，打入台灣市場。(受訪者提供)

除了製作藍曬作品，他也愛策劃另類市集，例如去年全城充滿負能量，啟發了他構思負能量展覽和市集，羅列平常人生活中遇到的有趣小意外，例如差一步搭不上巴士趕去一個重要約會，讓大家在忙碌生活中，想一想小意外中到底有沒有一些小確幸出現？

我搞的市集，會有一些看似無聊的活動讓市民透氣和減減壓。例如大家可以進來玩射波射走負能量，用少少錢吊起多多膠鴨回家，把所有過程盡量變開心滿足。

夏爸爸現時是Trial and Error Lab實驗室伙伴，每年約有20位青年手作工藝術師、設計師及多媒體者，透過Trial and Error Lab的實驗室伙伴計劃，以低於市價租金，使用共享工作空間，成為一個共同嘗試、一起進步的群體。

他謂透過計劃參加了不少活動，如社區導賞團、品牌研習班、遊戲設計班，還有寄賣、成果展等。夏爸爸謂改變最大的是他不再單從自身的角度出發，其他伙伴會給他很多意見及想法。

▲ 到中學講解藍曬。(受訪者提供)

小誌創成展@ Trial and Error Fest2020「不正常——研究所」

日期：即日至2020年10月18日

時間：12:30pm-6:30pm

地址：九龍佐敦吳松街191號突破中心地下突破書廊SIDE

記者：胡麗珊