【兒童健康】解構孩子搣手3大原因　職業治療師：若為無聊自我刺激會變習慣【內附解決方法】

▲ 除了生倒刺外，原來，孩子搣手指還有其他原因，家長不容忽視。

小朋友習慣搣手指，不但不雅影響社交，也會造成手部出現傷口，容易感染細菌。有兩名小朋友的職業治療師雷珊珊，常會自製天然潤手霜，讓子女手部潤滑，預防生倒刺，她謂生倒刺也會導致搣手指。除這因素外，到底幼兒搣手指，有沒有方法預防？

職業治療師雷珊珊謂，常聽到人有五感，但其實感覺統合包括7大系統，大家會獨立運作，也會互相配合，目的要讓人們接觸到不同物件時，會作出合宜的反應，但相對地，當小朋友這些系統未能統合外間給他們的資訊時，也會出現一些不當反應和行為，而皮膚是人體一個很大的感覺系統。

不要看皮膚薄薄一片，下面布滿很多神經元，而大家的手是敏銳的觸覺感應區，其次是舌及唇部，皮膚的敏感度很高，即使一點微風，也會令皮膚毛孔有郁動，身體亦能感覺到。

▲ 職業治療師雷珊珊表示，針對皮膚低敏的幼兒，家長需要每天安排「觸覺餐單」，或讓他們做一些家務，也是質感刺激一種。(湯炳強攝)

然而，有些小朋友會有感統遲緩，她說這些觸感低敏的孩子，伸手進筆袋拿文具，可能要摸幾次才感受到東西的質感，甚至要用視覺配合才可成功找到文具。再者，有些小朋友出街時，總喜歡觸摸牆，搭自動電梯時用手去刷電梯滾動的黑帶。因為帶子郁動時，有很強的摩擦感覺，令他們接受到很多的觸覺刺激等等。

她強調，針對皮膚低敏的幼兒，家長需要每天安排「觸覺餐單」，包括自製一個感統箱，放入多樣質感的玩具，讓子女伸手入去摸，透過遊戲提升觸感，而除了定時定候的遊戲時段，在小朋友一天中生活細節中，最好也能在不同時段提供滿足，她建議早上吃的東西可以選擇用粗糙食材製作，並多讓小朋友做家務，例如用手去搣菜、玩積木、摺衫，都可以供應不同質感刺激。

▲ 雷珊珊謂家長可用把小盤預先放好麵粉團、沙等材料，隨時搬出來玩，讓子女玩不同質感小玩意。(湯炳強攝)

搣手3大原因

小朋友搣手，可能反映某些感統問題，也有天氣原因，她解釋，可能性有以下3個︰

1.有倒刺：因為天氣乾燥小朋友手指有倒刺，疫情下大家用多了清潔液洗手，出現脫皮。當小朋友有倒刺時會有不適感，因倒刺阻礙了其學習活動，例如拿較剪工作時，工具碰到指甲邊，會有痛感，當小朋友搣走倒刺或抓癢時，傷口可能會愈抓愈傷，造成惡性循環。

2.自我刺激：孩子以搣手來自我刺激，有時他們會感到無聊，家長沒有提供適當的活動，他們閒下來時想給自己一些刺激也會搣手，久而久之會變成一個行為習慣。

3.焦慮：小朋友出現焦慮，需要以搣手來平靜自己。

如何解決孩子搣手？

她解釋，要對應搣手情況，有以下解決方法︰

1.請家長務必在天氣乾燥的時候，多為同學們塗護手霜。當發現子女的皮膚乾燥有倒刺的時候，請及早給他們剪走倒刺，然後貼上膠布或噴霧膠布。

▲ 她謂當家長發現子女的皮膚乾燥有倒刺的時候，請及早給他們剪走倒刺。(湯炳強攝)

▲ 然後貼上膠布或噴霧膠布。

2.若發現小朋友喜歡搣皮膚所產生的觸感，家長可以為小朋友準備一個筆袋，裏面裝些小玩具，讓他可以摸、拉、搣、 摩擦等。透過接觸玩具而滿足觸覺感。

3.家長平時可以安排一些可以自娛的閒暇活動，安排一個角落，預備3至4種玩具，例如砌圖、練力膠、積木、書籍等，以避免學生過於賦閒無聊而自我刺激。

4.若小朋友是因比較緊張，容易出現焦慮，以搣手來平靜自己，建議可以給予一些可以握着的物體例如綿球、泥膠、彈性帶等給他們舒壓。

她同時建議在天氣乾燥時，大人要多為子女塗護手霜，以及用磨砂膏按摩手部，增加觸覺刺激。

▲ 在家中擺放多樣化質感的玩具，讓小朋友可以摸、拉、搣、 摩擦等，透過玩去提升觸覺滿足感。(湯炳強攝)

自製秋冬護膚品

雷珊珊常會自製充滿質感又滋潤的天然潤手箱︰蜂蜜黑糖磨砂膏，讓子女手部潤滑，預防生倒刺，方法很簡單。

材料︰ 2又1/4杯黑糖 、1/2杯橄欖油或按摩用菜油、1/4杯蜂蜜、幾滴精油。

方法︰將黑糖倒入攪拌碗裏，倒入蜂蜜和其他所有材料（若想小朋友皮膚細膩，可多添加蜂蜜）。攪拌均勻，放置5分鐘沉澱一下即可以用。上面一層融入了黑糖的蜂蜜就是理想的磨砂膏，在小朋友洗手時用它來稍為刺激一下皮膚，滿足他們對觸覺的需求。

▲ 自製秋冬護膚品。

▲ 在小朋友洗手時用它來稍為刺激一下皮膚，滿足他們對觸覺的需求。(湯炳強攝)

記者：胡麗珊