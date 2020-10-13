【麥路人】郭富城請罕見病團體及基層家庭睇戲　城城：困境中互相扶持

▲ 郭富城驚喜現身《麥路人》慈善特別放映場。

電影《麥路人》上映三周票房直衝800萬，郭富城的國際慈善基金於上周末及周日舉辦了《麥路人》慈善場，安排罕見病團體、義工、基層家庭、殘疾人士及照顧者入場欣賞。

城城亦聯同導演黃慶勳一同現身，為他們打氣，希望在逆境中為大家提供娛樂及帶來鼓勵。

現場社工放映後分享時心情仍未能平復一度哽咽，表示從電影中看到很多平常生活中會遇到的問題，非常有共鳴，感同身受。

▲ 城城與導演黃慶勳一同現身慈善場。

觀眾中有傷健人士指，電影提醒大家在逆境下保持堅強、熱誠及愛心，希望社會各階層人士能關注到基層存在的價值及意義，達致相協共融的社會。

城城稱：「《麥路人》的故事雖然較為傷感，但每個角色都沒有放棄生存的信念，大家在困境中亦互相扶持，為改變生活而堅持，這就是電影希望能呈現出的訊息。」

他希望大家可抱住這份正能量，積極面對人生，努力去展開人生更光輝的一頁的同時，不忘幫助有需要的人，合力創造一個關愛共融的社會。

導演黃慶勳稱：「知道今天現場有很多照顧者及被照顧者，明白雙方在生活上都承受著非常大的壓力，希望電影能為大家帶來舒緩和鼓勵，努力面對生活上遇到的問題。」他並稱，如果有機會亦有興趣執導關於照顧者及被照顧者的故事。

▲ 孫佳君出席及參與贊助《麥路人》慈善場。

孫佳君亦出席並參與贊助《麥路人》慈善場，她表示看過電影首映後已非常感動，很想去幫助別人，縱然只能略盡一點綿薄之力，亦希望付出。她很開心透過《麥路人》這次機會，欣賞好作品的同時亦可以行善。

城城請電影公司派發電影迷你雙面小海報，慈善場各受眾均十分開心，並手持海報和大家作大合影，氣氛熱鬧。