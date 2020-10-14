【食用安全】調查指73%大腸癌患者常吃隔夜菜　營養師列5類高危剩菜

▲ 有調查指出，73%大腸癌患者常吃隔夜菜。

常吃隔夜菜會增加患大腸癌風險！台灣外科醫生江坤俊在當地節目表示，有調查指出，73%大腸癌患者經常進食反覆加熱的隔夜菜。同時，營養師趙函穎也列出5類高危剩菜，進食後或會增加致癌風險。

西安一名31歲男子於3年前，把前一天放在雪櫃的隔夜菜，加熱後進食，不久出現食物中毒症狀，噁心、嘔吐、乏力，甚至吐出胃酸和膽汁，送院救治。他被診斷為急性胰腺炎、急性腎衰竭及肝功能受損，搶救2、3日才甦醒過來，疑因進食隔夜菜而中毒，5個月後失明、下半身癱瘓。

台灣外科醫生江坤俊在當地電視節目《健康2.0》表示，大腸癌常見高危因素包括遺傳、肥胖、不做運動、愛吃煎炸及燒烤類食物。但根據調查指出，有73%大腸癌患者經常進食反覆加熱的剩菜，故此常吃隔夜菜也被列入新的高危因素。

【同場加映：各類蔬菜的硝酸鹽含量、各類剩菜可以存雪櫃時間↓】

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肝膽腸胃科醫生蕭敦仁也在節目上指出，無法完全證明剩菜是無菌的，在保存過程中或有細菌增生。當硝酸鹽與蛋白質在一起，就會產生致癌物「亞硝胺」。江坤俊醫生指，由於細菌、病毒不斷滋生，剩菜在反覆加熱過程稍有不慎，就可能產生致癌物「亞硝胺」，而且在食物裡一些毒素是很耐熱的。

5類高危剩菜

營養師趙函穎在節目上列出5類高危剩菜，並解釋原因：

1. 葉菜類：硝酸鹽含量高

葉菜類常常含有農藥，若放過夜，硝酸鹽會增加，可能引發慢性疾病。

2. 海鮮類：蛋白質變化後，恐傷肝腎。

部份海鮮可能原本已被污染，含有腸炎弧菌，存放至翌日，細菌量倍增，故建議即日吃完。

3.半熟蛋：易滋生細菌

趙函穎指，最怕是半熟的蛋。因為雞隻的糞便或會污染蛋殼，導致含有沙門氏菌，故建議進食全熟的蛋。

4. 雪耳、蘑菇：較易殘留硝酸鹽

若放過夜，硝酸鹽含量倍增。

5.金屬器皿盛載湯品：鍋具有機會釋出有害物質

來歷不明的不鏽鋼，鋁鍋容器，有機會溶出一些毒素，繼而污染食物，故建議用玻璃或陶瓷製的容器。

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責任編輯：羅嘉欣