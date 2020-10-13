林鄭月娥稱獲深圳市領導同情　嘆要持迎難而上、排除萬難精神做事

▲ （經濟日報資料圖片）

香港過去一年多，先後經歷社會事件、疫情，未來還要面對經濟壓力。特首林鄭月娥今日接受內地傳媒訪問，大嘆在香港做事要持迎難而上、排除萬難的精神，自言在香港做事很困難。

林鄭月娥明天會出席，深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會，早在昨日已經率領代表團赴深圳。她今日接受內地媒體訪問，提到每次去深圳市，深圳市領導都會很關心，甚至同情她，因為內地做事，說做就能做到。

縱使感到做事困難，林鄭稱只要為香港好、市民好，特別是香港的下一代好，工作就是值得，強調未來會繼續聆聽社會聲音，更提到安排香港登記選民在內地投票，都是社會訴求，直言香港要融入內地發展，有很多政策都鼓勵港人在內地居住，無法安排他們投票是實在的問題。

今次並非林鄭月娥，首次在鏡頭前談及工作困難。她去年在電視訪問中，就借丈夫林兆波的言論，稱自己沒有「賣港」，而是「賣身」予香港。她當時指，丈夫不理政事和世事，但認為她無可能賣港，反而是出任特首後，「賣咗身畀香港」。

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