博愛醫院助建打鼓嶺711伙過渡屋　市建局介入提供前期項目支援

▲ 打鼓嶺前昇平學校空地，將興建711伙過渡性房屋。（運房點線面fb截圖）

慈善團體博愛醫院將於打鼓嶺前昇平學校，佔地11萬平方呎空地，興建711伙過渡性房屋。在運輸及房屋局社交網站，今（13日）發表一條短片，解釋市建局於項目的前期工程上，提供所需的專業意見及項目支援工作。

博愛醫院董事局主席簡陳擷霞稱，公屋資源對基層家庭來說十分重要，他們正在輪候上公屋，時間也很長，於是決定接受政府邀請，興建及日後營運過渡屋。不過她形容，項目對於博愛來說是新嘗試，作為慈善團體正缺乏專業知識；也沒有足夠經濟能力，推動項目於兩年內完工。

她稱幸得市建局協助前期工作，包括向政府部門入紙申請地皮短期租約；提供專業諮詢及免費顧問評估，涵蓋樹木、渠務、環保等專業範疇，才可順利推展項目。

市建局總監（工程及合約）梁德明稱，局方董事會年初通過議決，可讓市建局協助社福機構，提供技術支援及評估，探討博愛項目的興建可行性。他認為社福機構富營運經驗，但在發展項目上，包括地盤管理及工料品質監控等，經驗較缺乏。他又稱，項目需進行交通及環境評估，交城規會及規劃署審批。

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責任編輯：吳卓峰