鄧炳強憶反修例時老婆到警署送湯　自言「要忍住唔喊」

▲ 鄧炳強憶述太太時幾度眼泛淚光。（中新社影片）

浪卡襲港，本港懸掛八號風球至少12小時，一向作風硬朗的警務處處長鄧炳強，今日亦在颱風下親自上陣，坐上港島衝鋒車做「颱風更」巡邏。不過，他亦有「鐵漢柔情」的一面，接受《中新社》訪問時提到家人，數度哽咽，指去年反修例期間，看到太太拿着湯和換洗衣物來警署時很感動。

鄧炳強指，當時已經很長時間沒見太太，連續多天工作，更讓他開始以警署為家，「我很長一段時間沒回家，我印象最深刻，當我太太拿着一壺湯和換洗衣物來警署看我時，我真的很感動，要忍住不哭出來」。

提到家人，鄧炳強更多次眼泛淚光，指太太帶來的關懷，令他至今難以忘懷。數到修例風波中，其家人遭受「起底」時，鄧炳強就指，這是他最憂心的時刻，但其家人卻卻沒有絲毫抱怨，反過來安撫他說「不怕」，叫他用心做好工作，認為這是對他最大的支持，又感謝家人作為他堅實後盾。

中大畢業的鄧炳強，又在訪問中提到中大學生會向新生發信時，自稱「暴大人」一事，指自己心中五味雜陳，認為部分年輕人對國家的敵視源於不了解。「其實我很期望，無論是（中大）師弟、師妹，還是其他香港大學生，甚至年輕人，其實應該多點了解我們國家是怎麼樣的，不要只是從第三者的報道去理解我們的國家。」

下月就是鄧炳強上任一周年，他又稱，上任後開心的時刻有很多，「不需要發生好大件事。有時收到張慰問卡，或者不認識的市民道聲感謝，都已經非常感動」。