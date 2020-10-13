  • 24°C
香港時間 : 20201013日 (二) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄧炳強憶反修例時老婆到警署送湯　自言「要忍住唔喊」

政治 19:28 2020/10/13

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

鄧炳強憶述太太時幾度眼泛淚光。（中新社影片）

浪卡襲港，本港懸掛八號風球至少12小時，一向作風硬朗的警務處處長鄧炳強，今日亦在颱風下親自上陣，坐上港島衝鋒車做「颱風更」巡邏。不過，他亦有「鐵漢柔情」的一面，接受《中新社》訪問時提到家人，數度哽咽，指去年反修例期間，看到太太拿着湯和換洗衣物來警署時很感動。

鄧炳強指，當時已經很長時間沒見太太，連續多天工作，更讓他開始以警署為家，「我很長一段時間沒回家，我印象最深刻，當我太太拿着一壺湯和換洗衣物來警署看我時，我真的很感動，要忍住不哭出來」。

提到家人，鄧炳強更多次眼泛淚光，指太太帶來的關懷，令他至今難以忘懷。數到修例風波中，其家人遭受「起底」時，鄧炳強就指，這是他最憂心的時刻，但其家人卻卻沒有絲毫抱怨，反過來安撫他說「不怕」，叫他用心做好工作，認為這是對他最大的支持，又感謝家人作為他堅實後盾。

中大畢業的鄧炳強，又在訪問中提到中大學生會向新生發信時，自稱「暴大人」一事，指自己心中五味雜陳，認為部分年輕人對國家的敵視源於不了解。「其實我很期望，無論是（中大）師弟、師妹，還是其他香港大學生，甚至年輕人，其實應該多點了解我們國家是怎麼樣的，不要只是從第三者的報道去理解我們的國家。」

下月就是鄧炳強上任一周年，他又稱，上任後開心的時刻有很多，「不需要發生好大件事。有時收到張慰問卡，或者不認識的市民道聲感謝，都已經非常感動」。

撰文 : 傅流螢

相關文章

【港區國安法】鄧炳強︰仍有人破壞社會安寧　不能掉以輕心
今日 17:24
【港區國安法】鄧炳強︰仍有人破壞社會安寧　不能掉以輕心
【鄧炳強專訪】受一套電視劇影響　鄧炳強服務警隊33載
07:02 2020/08/17
【鄧炳強專訪】受一套電視劇影響　鄧炳強服務警隊33載
【鄧炳強專訪】鄧炳強愛跑10公里訓練意志　心安理得睡得好
07:03 2020/08/17
【鄧炳強專訪】鄧炳強愛跑10公里訓練意志　心安理得睡得好
畢業 颱風 鄧炳強 警務處

最高瀏覽

【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
10:12 2020/10/12
【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
今日 10:20
【奉子成婚？】27歲余香凝疑懷孕趕結婚　未有否認傳聞：我應是個很惡的媽媽
【超市大搜查】咖啡經高溫烘焙或產致癌物　67款僅25款通過無毒檢測【附無毒咖啡完整名單】
16:54 2020/10/12
【超市大搜查】咖啡經高溫烘焙或產致癌物　67款僅25款通過無毒檢測【附無毒咖啡完整名單】