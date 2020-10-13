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【新冠肺炎】文化中心演藝大樓及音樂廳暫停開放　染病樂師最後本月10日參與演出

社會 19:30 2020/10/13

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一名曾於香港文化中心音樂廳演出的樂師初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

康文署今日（13日）表示，鑑於一名曾於香港文化中心音樂廳演出的樂師初步確診新冠肺炎，香港文化中心演藝大樓及音樂廳即日起暫停開放。

香港管弦樂團（港樂）今日（13日）接獲通知，樂團的一名樂師對新冠病毒檢測初步呈陽性反應。港樂已就此情況即時通知衞生防護中心、香港文化中心和相關工作伙伴，行政長官林鄭月娥曾出席樂團表演，詳情即看【下一頁】

康文署會按衞生防護中心指引，安排全面清潔及消毒場地。演藝大樓將於10月16日重開，而音樂廳將於10月25日重開。

該名表演者最後於10月10日在香港文化中心參與演出，期間並沒有接觸公眾人士。他進入香港文化中心時進行體溫探測，體溫正常。

康文署高度關注新冠肺炎的情況，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。 

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳子謙

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