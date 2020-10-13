8號波下有學校如常安排網課　教育局：可按校本在安全情況安排在家學習

▲ 教育局表示，學校在局方宣布停課下，仍可按校本機制，在安全情況下安排學生在家學習。（資料圖片）

以往8號風球下師生都可以放「颱風假」，今日（13日）熱帶風暴浪卡襲港，即使教育局宣布全港日校全日停課，部分學校的網上課堂仍然風雨不改。教育局回應表示，局方是基於安全理由宣布停課，但學校仍可按校本機制，在安全情況下安排學生在家學習。

教育局發言人表示，當天文台發出3號或以上的熱帶氣旋警告信號或紅色／黑色暴雨警告信號，教育局會透過傳媒公布相關學校停課安排。一般而言，當教育局因惡劣天氣及基於安全理由而宣布停課，相關學校的學生於當日無須回校，或在校的學生可於安全的情況下離校回家。

對於學校在教育局宣布停課後依舊安排網課的做法，教育局回應指，因應天文台今早發出8號熱帶氣旋警告信號，局方是基於安全理由，宣布所有日校停課，至於學校的在家學習安排，學校可按校本機制，在安全的情況下作合適安排。

今日有中學以至大專院校的網課照常舉行，其中私立保良局蔡繼有學校如常安排中學部學生在下午上兩節網課，校方今向家長發通告指，除樂器課及中學下午網上課堂外，其餘課堂及課後活動均取消。總校長劉筱玲回應指，8號風球下師生不用回校，但該校中學部師生已習慣上午回校進行面授課、下午回家上兩節網課的模式，強調師生在8號風球下在家上網課仍很安全，暫無接獲家長投訴，家長與教師亦贊成採取這種教學模式。

此外，港專今在學校網頁公布取消所有面授課堂及關閉校舍，但原本以網上形式授課的課程則不受影響。另據中大學生會校園電台指，按該校本科課程停課規定，所有在線教學課堂（即網上課堂）在任何天氣情況包括8號或以上的颱風警告下，都如期舉行。

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記者：馮琪雅