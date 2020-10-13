【生死教育】決定死後捐出遺體助醫療發展　方健儀談我的志願：將來做「無言老師」

▲ 方健儀今日（13日）在facebook宣布自己已加入了中大醫學院「無言老師」計劃的決定。

日前才迎來與丈夫結婚10周年的前新聞主播方健儀，今日（13日）再在facebook宣布自己已加入了中大醫學院「無言老師」計劃的決定。對此她豁達表示：「因為自己往生後，軀體只是死物，好開心可以把最後遺下的東西變得更有意義。」

方健儀：自己身故後甚麼都不是

方健儀今日（13日）在facebook分享指，「我的志願：將來做一位無言老師，協助醫療技術的發展，令更多病人重獲新生」。從帖文的照片可見，方健儀加入了中大醫學院的「無言老師」遺體捐贈計劃，其中的名片並寫有「我支持遺體捐贈，並願意成為學生們的『無言老師』」字句。

對於自己的這個決定，方健儀引述中大「無言老師」網頁的回應指：「先捐器官助人，救活一個家庭。後捐遺體教學，承傳一份祝福」，又指自己身故後甚麼都不是，最後一件事能夠有意義下完成，絕對樂意做。

好開心可以把最後遺下的東西變得更有意義！

醫學生可透過「無言老師」深入認識人體

據中大醫學院「無言老師」遺體捐贈計劃資料顯示，「無言老師」是中大醫學院對遺體捐贈者的尊稱，捐贈者透過在離世後捐出自己的遺體，讓醫學生能夠從中深入認識人體結構，從而提升手術在病人身上的成功率及安全性。

為了讓醫學生體會「無言老師」的無私奉獻，校方會在解剖課開始前舉行一個莊嚴的靜默追思儀式以示尊敬及感謝。直至所以解剖課完結前，學生會在心意卡上寫下對先人的謝意，蓋棺前把卡放入棺木，讓訊息隨先人火化而去。

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責任編輯:羅嘉欣