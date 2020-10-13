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【新冠肺炎】消息33歲男患者涉港威酒店Staycation　或成China Secret群組第四代傳播

社會 22:17 2020/10/13

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消息33歲男患者涉港威酒店Staycation，China Secret群組或出現第4代傳播。

本港新冠肺炎疫情反覆不定，今（13日）病例雖回落至單位數錄8宗，惟有一半屬本地感染，源頭不明佔兩宗，而受「浪卡」8號颱風信號影響，衞生署衞生防護中心不設疫情記者會。今2宗與早前個案有關連中，其中一名居於荃灣友聯大廈的33歲男子，據了解其有朋友曾到過港威酒店，參與上月27日的Staycation聚會，致China Secret群組增至15人。

昨日公布的第5,193宗18歲屯門VTC青年學院女生個案，揭發上月27日尖沙咀港威酒店一房間中，涉8人的「Staycation」聚會，參與者中，有3人已先後確診，包括上述提及的第5,193宗18歲女學生、曾到過尖沙咀酒吧China Secret的第5,164個案，及其沒去過China Secret的朋友（第5,175宗）。

而據了解，今確診的第5,201宗33歲男子，其朋友曾到過該酒店參與上述聚會，或涉第四代傳播。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：鄧凱文 

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