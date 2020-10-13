【新冠肺炎】颱風下暫停服務一天　4間臨時檢測中心延長運作至本周五

▲ 4所臨時檢測中心將延長運作至周五（16日）。（資料圖片）

政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的4所臨時檢測中心，今日（13日）因8號熱帶氣旋警告信號生效而暫停服務。政府發言人表示，經檢視各臨時檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定全部延長運作至周五（16日），中心每日開放時間維持上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

發言人表示，鑑於本港新冠肺炎疫情有惡化趨勢，政府針對近日出現社區爆發群組的地點，在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺4區各設立一所臨時檢測中心，提供免費採樣檢測服務，方便市民主動進行檢測，及早識別個案，以盡早找出隱形患者，切斷社區的傳播鏈。

截至今日晚上10時，臨時社區檢測安排下累計完成4,938個樣本的檢測，若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

此外，為方便更多市民接受病毒檢測服務，醫院管理局46間普通科門診診所派發深喉唾液樣本收集包的時間，已由10月9日起，延長至星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時。

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責任編輯：馮琪雅