天文台列3點解釋為何無風都要掛8號　浪卡得勢靠助攻

▲ 天文台列出3點，解釋為何本港市區風勢不大，仍要掛8號風球。（曾耀輝攝）

熱帶氣旋浪卡和它帶來的「假期」和「八號風球」已遠離本港，天文台在深夜發文，與大家回顧並解釋這個近60年來距離香港最遠的8號風球。

天文台指出，熱帶氣旋浪卡為本港帶來的天氣沒有預期那麼惡劣，但發出八號風球仍然是需要的，原因主要有三個：



(1) 預料會有大風：

今次香港除了受熱帶氣旋浪卡的影響，同時亦有東北季候風的「助攻」。簡單來說，我們南面有低氣壓（浪卡），周圍的空氣會自然流入低氣壓形成風，但今次我們北面同時有高氣壓（東北季候風），令氣壓差更大，因此流入低氣壓的氣流更加強，形成比沒有季候風時更大風的情況，這便是「共同效應」，亦因此加大了預測難度。

▲ 共同效應的示意圖。（香港天文台圖片）

(2) 高地及離岸受大風影響

事實上，本港亦非所有地區都「無風無雨」。在上午天文台發出八號風球之前，香港部分高地及離岸地方已間中出現烈風。例如橫瀾島的10分鐘平均風速在今日上午3時左右曾達每小時75公里，而最高陣風為每小時86公里。而在本港以南的黃茅洲，其10分鐘平均風速更在午夜前已高達每小時82公里。在今日早上發出八號風球之後，香港南部的橫瀾島及長洲泳灘的十分鐘平均風速曾分別達每小時75和64公里，達烈風程度。

中午過後，香港南部地區風勢較大，維多利亞港的青洲亦間中出現烈風，黃茅洲更曾錄得暴風。

(3) 預料會有狂風大雨

當季候風的東北風和熱帶氣旋浪卡的東南風在華南沿岸附近匯聚，空氣中的水汽被迫抬升後冷卻，產生降雨。降雨夾雜「大風」會令天氣變得惡劣。各大電腦模式在昨日均預測今日香港或近岸地區會有大雨，而與雨帶相關的狂風亦會影響本港。

今日下午的雷達圖可以見到有頗強的雨帶在南海北部靠近廣東沿岸，但受較乾的東北季候風影響，這些強雨帶在移近沿岸地區時有所減弱，因此本港的雨勢，特別是今日早上的雨勢較電腦預測為弱，而烈風影響的範圍亦主要集中在本港高地及南部地區，令今日上午的天氣比預測好。

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責任編輯：陳梓蔚